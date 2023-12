Der Gemeinderat hat Franz Wohnhaas (Pro-Ox) mit einem Ordnungsgeld belegt. Wohnhaas muss 250 Euro bezahlen, weil er auf seiner Webseite aus einer nichtöffentlichen Ausschusssitzung berichtet hatte.

Was Franz Wohnhaas damals in die Öffentlichkeit brachte, wird in den Schriftstücken des Rathauses weiterhin nicht öffentlich gesagt. Doch wie auf der Seite „www.mischdichein-ox.de“ und im SZ-Archiv zu lesen ist, hat Wohnhaas verbreitet, dass die Sankt-Elisabeth-Stiftuung den Umbau des Altenzentrums Goldbach im Frühjahr wortlos eingestellt hat und dass die Stadt Überlegungen angestellt hatte, in dem Ensemble Büroräume anzumieten. Zu einem Mietpreis über der Erbpacht, die die Stiftung für den Grund zu entrichten hat.

Akribisch aufgelistet

Doch nicht der Inhalt ist Thema des Verwaltungsakts, sondern der Umstand, dass Wohnhaas die Pflicht zur Geheimhaltung verletzt hat. Um das zu belegen, listet die Verwaltung akribisch mit Datum und Uhrzeit auf, was sich wann seit Mitte Juli zugetragen hat. Welche Telefonate geführt und welche E-Mails und Stellungnahmen hin und her gingen. Ebenso ausführlich ist die rechtliche Würdigung des Sachverhalts durch die Stadt.

In der ersten regulären Gemeinderatssitzung von Bürgermeister Philipp Bürkle im September hatte der Gemeinderat mehrheitlich dafür votiert, das Verhalten des Kollegen mit einem Bußgeld zu sanktionieren. Er habe vorsätzlich gehandelt und das nicht zum ersten Mal, ihm hätten verschiedene rechtsstaatliche Mittel zur Verfügung gestanden, stattdessen habe er Flucht in die Öffentlichkeit angetreten, was nicht zulässig sei.

In der Zwischenzeit hat Wohnhaas schriftlich Stellung zu den Vorwürfen der Stadt bezogen. Den meisten seiner Argumente widerspricht die Verwaltung mit Hinweis auf die Gemeindeordnung und juristische Kommentare.

Auch Wohnhaas Argument, der ehemalige Bürgermeister habe Rat und Ausschuss bewusst getäuscht, verneint das Rathaus. Andreas Denzel habe erst am 24. Juli Kenntnis von dem nicht näher beschriebenen Sachverhalt erlangt. Zufällig ist das der Tag, an dem Wohnhaas seinen Beitrag veröffentlichte.

Auch 1000 Euro wären möglich gewesen

Wohnhaas argumentiert, er habe nicht aus „Jux und Tollerei“ gehandelt, sondern „aus reiner Verantwortung für das Wohl der Stadt und der Bürger“. Der Stadt sei auch kein materieller und finanzieller Schaden entstanden. Es stehe nicht im Ermessen des einzelnen Gemeinderats, ob er die Verschwiegenheit für angebracht hält, insistiert die Verwaltung. Weil Wohnhaas Einsicht vermissen lasse, hält die Verwaltung eine mögliche Wiederholungstat für nicht ausgeschlossen. Deshalb sei ein Ordnungsgeld angemessen. 1000 Euro wären möglich, 250 Euro schlägt das Rathaus vor.

In der Aussprache in der Sitzung am Dienstag wollte Christian Rueß (CDU) wissen, „was uns der Vorgang an Verwaltungskosten beschert hat“. Es sei ein Thema, „das mich seit Amtsantritt durchaus sehr beschäftigt hat“, antwortet Philipp Bürkle. Die Stunden habe man aber nicht separat erfasst.

Verkehrte Welt oder Rechtsstaat?

Franz Wohnhaas hatte sich wegen Befangenheit vom Ratstisch entfernt. Armin Vieweger (Pro-Ox) versuchte eine Lanze für seinen Fraktionskollegen zu brechen. „Ich stehe voll dazu, das war mit mir abgestimmt“, betonte er. „Warum Sie sich so instrumentalisieren lassen“, wandte er sich an den Schultes. „Wir sollten besser das Problem mit dem Altenheim positiv zu lösen, statt uns zu zerfleischen und in die Pfanne zu hauen.“

Bürkles Amtsvorgänger habe das Thema absichtlich nicht öffentlich behandelt, sich unwissend gestellt, „damit er ohne dieses Ungemach in den Ruhestand gehen kann“. Und weiter: „Er bekommt die Auszeichnung, Franz Wohnhaas wird abgestraft - verkehrte Welt.“ Seit März herrsche im Goldbach Stillstand, der Amtsvorgänger habe es nicht nötig gefunden, nachzufragen oder zu intervenieren. „Und Sie nehmen ihn in Schutz.“

Wohnhaas habe nicht „gemeinschaftswidrig“ gehandelt. Stattdessen sei der ehemalige Bürgermeister für Untätigkeit zu tadeln. „Es liegt in unserem Ermessen, nur eine Ermahnung auszusprechen“, wandte sich Vieweger an seine Ratskollegen. „Folgen Sie Ihrem Gewissen!“

„Sie nennen es verkehrte Welt“, kommentierte Philipp Bürkle Viewegers Ausführungen, „ich nenne es Rechtsstaat.“ Bei Viewegers Gegenstimme und zwei Enthaltungen stimmte die Mehrheit des Ochsenhauser Rats dafür, ein Ordnungsgeld von 250 Euro zu verhängen. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ am Ende der Sitzung kommentierte Franz Wohnhaas die Entscheidung so: „Das ist ein schwarzer Tag für Ochsenhausen:“