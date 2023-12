Utz spendet je 5000 Euro an „Kinder in Not“ und „Zusammen Berge versetzen“

„Alle Jahre wieder“ spendet das Ochsenhausener Familienunternehmen Utz an notbedürftige Einrichtungen oder soziale Vereine in der Region. Die vielen Kunden, Hunderte von Nahversorgern und Tankstellen, hatten dafür auf das Weihnachtsgeschenk verzichtet und das Engagement ihres Lieferanten unterstützt. Dies teilt die Firma Utz mit.

Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen drei Tafelläden mit Lebensmitteln und Non-Food-Artikeln mit Spenden bedacht. Empfänger der Weihnachtsspende von jeweils 5000 Euro im Jahr 2023 waren der Verein „Zusammen Berge Versetzen“ sowie die Stiftung „Kinder in Not“, eine Treuhandstiftung der Caritas Biberach. Von beiden Institutionen werden insbesondere hilfsbedürftige Kinder und Familien in der Region unterstützt, vorwiegend dort, wo staatliche Hilfe nicht greift.

Zur Spendenübergabe statteten Anna Bantleon von „Kinder in Not“ und Marco Pisarro von „Zusammen Berge Versetzen“ ihren Spendern einen Besuch in der Firmenzentrale in Ochsenhausen ab und berichteten dabei eindrücklich von ihren vielfältigen, wichtigen Projekten.