Unter Drogeneinfluss gefahren

Nach einer Kontrolle am Sonntag in Ochsenhausen durfte ein 31–Jähriger nicht mehr weiterfahren. Das berichtet die Polizei.

Gegen 18.49 Uhr kontrollierte die Polizei einen 31–jährigen Seat–Fahrer in der Schloßstraße. Schnell hatten die Beamten den Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Urintest verlief positiv auf Amphetamin. Im weiteren Verlauf der Kontrolle gab der 31–Jährige den Drogenkonsum zu. Er wurde in eine umliegende Klinik gebracht. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Das Ergebnis der Blutprobe soll nun zeigen, was für Drogen der Mann vor der Fahrt konsumiert hatte. Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und informiert die zuständige Führerscheinstelle. Ihn erwartet nun eine Anzeige.