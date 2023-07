Unglückliche Gegentore beim Ochsenhauser Pokalaus

Die Pokalreise des SV Ochsenhausen ist beendet. Der Landesliga–Aufsteiger ist am Sonntagnachmittag nach einer etwas unglücklichen 1:2 (0:1)-Niederlage gegen den Fußball–Landesligisten aus der Staffel II, den TSV Buch, in der zweiten Runde des WFV–Pokals ausgeschieden. Der Sieger hingegen freut sich auf ein attraktives Heimspiel am Samstag, 5. August, gegen den Verbandsligisten SSV Ehingen–Süd.

Erste Kostprobe

Bei idealen Fußball–Temperaturen hatten sich auch etliche Anhänger des TSV Buch auf den Weg über die Iller gemacht und sahen eine weitgehend ausgeglichene Anfangsphase. Die technisch gut beschlagenen Gäste aus dem Bezirk Donau/Iller setzten auf sichere Ballpassagen, der SVO auf schnelles Umschaltspiel.

Eine erste Kostprobe davon bot Fabian Seitz, der den knapp im Abseits stehenden Christian Wiest gut bedient hatte. Die Gäste waren erstmals nach 15 Minuten richtig gefährlich, als Innenverteidiger Tim Voß frei zum Kopfball kam, der aber zur sicheren Beute von SVO–Keeper Julian Gebhard wurde.

Unglückliches Eigentor

Beim nächsten schnellen SVO–Angriff setzte sich erstmals Gästekeeper Patrick Negele in Szene, als er eine gefährliche Hereingabe von Wiest mit den Fingerspitzen entschärfte. Ochsenhausens Interimstrainer Oliver Kupfahl sprach nach der Partie von fehlendem Spielglück, gemeint damit haben dürfte er auch die 23. Spielminute der Partie.

SVO–Keeper Gebhart spielte beim Abstoß flach Johannes Fuchs an, der unter Druck die Kugel zurück ins eigene Tor zum 0:1 ins Netz spielte. Fuchs ließ aber bei einem starken Diagonalball auf Eryk Müller dann sein Können aufblitzen, der schnelle SVO–Angreifer vertändelte jedoch an der Strafraumgrenze.

Peter vergibt Elfmeter

Die Gäste wirkten bis zur Pause einen Tick eingespielter als die Heimelf, mussten dann aber wiederum die Dienste ihres überragenden Torwarts Negele in Anspruch nehmen. Nach starker Spielverlagerung von Fuchs drang Eryk Müller nach guter Ballannahme in den Strafraum ein und wurde umgesäbelt. Den Elfer von Rico Peter parierte aber der Bucher Schlussmann (38.).

Die Bucher Gäste kamen präsent aus der Kabine, Robin Egle beförderte eine gute Flanke mit dem Außenrist an die Querlatte. Eine erste Unsicherheit im Bucher Abwehrverbund bereinigte wiederum der aufmerksame Negele, der kurz darauf aber machtlos war. Einen guten Pass in die Tiefe von Max Wanner schloss der nach der Pause eingewechselte Daniel Kunz (54.) trocken und unhaltbar zum 1:1 ab.

Voß sorgt für Entscheidung

Und der SVO hätte postwendend nachlegen können, ja müssen, als der gut frei gespielte Müller an Negele scheiterte. Manuel Schrapp und Sinan Yildaz hatten für den Gast Chancen zur Entscheidung, die in der 86. Minute folgte. Nach einer Ecke beförderte Tim Voß die Kugel mit dem Kopf und auch Beihilfe der Hand gegen den offensichtlich behinderten SVO–Keeper Julian Gebhart ins Netz. Sekunden zuvor hatte der noch reaktionsschnell zur Ecke pariert. Die Schlussoffensive des SVO mit Mann und Maus blieb ohne Erfolg.

So fiel die Analyse der Trainer aus

Das Ochsenhauser Interims–Trainerduo Oliver Kupfahl und Eberson Bortolini war sich nach Spielende bei der Spielanalyse einig. „Wir können unserer Mannschaft heute keinen Vorwurf machen. Sie hat das in weiten Teilen umgesetzt, was wir auch vor hatten. Uns hat einfach das Spielglück gefehlt, die Gegentore waren extrem unglücklich. Ein bisschen Wehmut ist dabei, wir wollten unbedingt das Spiel gegen Ehingen–Süd“, sagte Kupfahl.

Sein Kollege Bortolini war ebenfalls mit dem SVO–Auftritt einverstanden und sagte: „Wir haben heute mal etwas anderes probiert, das hat ganz gut geklappt. Wir haben jetzt noch drei Wochen Zeit bis zum Saisonbeginn, wir sind auf einem guten Weg.“

Buchs Trainer Harald Haug sagte nach dem Spielende: „Insgesamt war es ein etwas glücklicher Sieg für uns. Ochsenhausen hat sehr gut umgeschaltet, wir hatten heute ungewohnt viele Fehler in unserem Spiel.“

Das Spiel im Stenogramm

SV Ochsenhausen — TSV Buch 1:2 (0:1). SVO: Gebhart — Brehm, Miller, Seitz, Martin, Fuchs (46. Kunz), Peter, Wanner, Müller (84. Urbanek), Stellmacher (61. Wohnhaas), Wiest (75. Jansen). Tore: 0:1 Johannes Fuchs (25./Eigentor), 1:1 Daniel Kunz (54.), 1:2 Tim Voß (86.). SR: Daniela Kottmann (SG Altheim). Z.: 250.