Ochsenhausen

TTF wollen Siegesserie in Bad Königshofen fortsetzen

Ochsenhausen / Lesedauer: 2 min

Samuel Kulczycki & Co. wollen ihrer Favoritenrolle in Bad Königshofen gerecht werden. (Foto: Nicolai Schaal )

Die TTF Liebherr Ochsenhausen treten in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag, 8. Oktober, um 13 Uhr beim TSV Bad Königshofen in der Shakehands Arena an.

Veröffentlicht: 06.10.2023, 10:49 Von: sz