Für die TTF Liebherr Ochsenhausen steht am Dienstag die nächste Aufgabe in der Tischtennis-Bundesliga an. Am 16. Spieltag kommt es auswärts zum Duell mit dem aktuellen Überraschungsteam der Liga, dem TTC Zugbrücke Grenzau. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Während die TTF aktuell in einer Ergebniskrise stecken und auf Wiedergutmachung aus sind, finden sich die Gastgeber aktuell auf dem vierten Platz wieder.

Ungewohntes Tabellenbild

Das Tabellenbild ist man in der Vergangenheit umgekehrt gewohnt gewesen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge ist das TTF-Team um den zum Saisonende scheidenden Cheftrainer Yong Fu mit 12:16 Punkten aktuell nur auf dem achten Tabellenplatz und damit weit hinter den eigenen Erwartungen zurück zu finden. Auf der anderen Seite hat Grenzau die vergangenen vier Spiele in Folge gewonnen, mit der Folge, dass der TTC mit 14:12 Punkten auf einem Play-off-Platz steht.

Auch wenn die Ergebnisse nicht lügen, bleiben die TTF auch in dieser Partie der Favorit und wollen mit einem Sieg die minimale Chance auf das Erreichen der ersten vier Endrundenplätze wahren. Mut machen den TTF die vergangenen vier Partien gegen Grenzau, in denen die Oberschwaben jeweils immer klar und deutlich die Halle als Sieger verlassen haben. Nicht zuletzt in der Vorrunde und im Pokalviertelfinale.

Aufstellungen sind noch offen

Kadertechnisch werden die TTF mit einem Vier-Mann-Tross ihre Reise in den Westerwald antreten. Welche vier Spieler dies sein werden ist aber noch offen. Hugo Calderano, Alvaro Robles, Can Akkuzu und auch Hayate Suzuki haben die vergangene Woche in Ochsenhausen trainiert und sind spielbereit. Aber auch die beiden Team-WM-Fahrer, Simon Gauzy und Samuel Kulczycki, sind mögliche Optionen, sofern sie rechtzeitig und ausgeruht zurückkommen. Bei Letzterem stehen die Chancen höher, da er mit seinem Heimatland Polen bereits im Achtelfinale ausgeschieden war. Gauzy holte sich mit Frankreich derweil am Sonntag im südkoreanischen Busan nach einer 0:3-Niederlage im Finale gegen China die Silbermedaille.

Auf der Gegenseite wird viel davon abhängen, ob der taiwanesische Spitzenspieler der Grenzauer, Yi-Hsin Feng, aufschlagen wird. Er führte sein Team in den vergangen Bundesligaduellen fast im Alleingang von Sieg zu Sieg. Aber auch er war bei der Team-WM unterwegs, bei der er mit seinem Heimatland im Halbfinale gegen Frankreich verlor. Weitere personelle Optionen des TTC neben Feng sind der Ex-Ochsenhauser Maciej Kubik, der Engländer Samuel Walker sowie der Australier Xavier Dixon. Patrick Baum, deutscher Altmeister und ebenfalls in der Spielerliste gemeldet, wird höchstwahrscheinlich nicht auflaufen können.

Akkuzu sieht lösbare Aufgabe

Ochsenhausens Can Akkuzu, der in dieser Spielzeit lange angeschlagen ausgefallen war, sieht einer kniffligen, aber lösbaren Aufgabe entgegen. „Es wird mit Sicherheit ein schweres Spiel in Grenzau, dennoch ist ganz klar, dass wir das Spiel gewinnen müssen, um im Hinblick auf die Play-offs noch am Leben zu bleiben“, sagt er. „Die Jungs, die hier waren, inklusive mir, haben sich in der Woche gut und intensiv vorbereitet.“

Bezogen auf seine eigene Situation ergänzt Akkuzu: „Persönlich freue ich mich wieder zurück und einsatzbereit zu sein, nachdem es zuletzt einen kleinen Rückschlag gab. Ich fühle mich gut und werde alles geben, damit wir mit zwei Punkten im Gepäck wieder nach Hause fahren.“

Das Spiel TTC Zugbrücke Grenzau gegen TTF Liebherr Ochsenhausen ist live auf der kostenpflichtigen Streaming-Plattform von Dyn Sports zu sehen.