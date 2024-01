TTF wollen Platz drei beim Tabellenletzten festigen

Nach knapp zweiwöchiger Pause steht für die TTF Liebherr Ochsenhausen am Sonntag, 28. Januar, um 16 Uhr in der Tischtennis-Bundesliga die Auswärtspartie beim 1. FSV Mainz 05 an. Ein Sieg gegen das aktuelle Schlusslicht ist im Rennen um einen der vier Play-off-Plätze Pflicht.

Die Stimmung im Lager von Ochsenhausen ist nach dem Rückrundenauftakt gegen Mühlhausen wieder positiver. Mit dem 3:1-Erfolg im vergangenen Heimspiel hat das Team von Cheftrainer Yong Fu in der Tabelle einen großen Sprung nach vorn gemacht und steht nun nach zwölf Spieltagen auf dem dritten Platz. Allerdings ist weiterhin höchste Konzentration angesagt, denn bis zum Tabellenachten aus Grenzau trennen die Teams lediglich zwei Punkte. Es kann also genauso schnell wieder nach unten gehen, wie es zuletzt nach oben ging. Daher ist es umso wichtiger, die fest eingeplanten Punkte gegen nominell schwächere Gegner zu sichern.

Dazu gehört der kommende Gegner. Die Rheinhessen stehen momentan mit zwei Siegen bei neun Niederlagen auf dem elften und letzten Tabellenplatz. Dennoch ist Vorsicht geboten, erst zuletzt konnten sie das Topteam aus Saarbrücken bezwingen und damit überraschen. Abhängig sind die Mainzer dabei vor allen Dingen von der Performance ihres Spitzenspielers, dem Chinesen Yongyin Li. Mit einer Bilanz von 9:4 kommt dieser immer besser in Fahrt, doch danach wird es bilanztechnisch dünn im Kader. Während Luka Mladenovic mit seinem unkonventionellen Spiel noch teilweise ein Faktor war (4:7), mussten Rares Sipos und Carlo Rossi (beide 0:8) bisher stets dem Gegner gratulieren.

Die Tischtennisfreunde können sich in dieser Saison vor allem auf ihre Topspieler Hugo Calderano (6:2) und Simon Gauzy (10:2) verlassen. Alvaro Robles (2:7), häufig die Nummer drei in der laufenden Spielzeit, hatte in der Vorrunde mit einem kleinen Formtief zu kämpfen, konnte sich zuletzt jedoch mit zwei Erfolgen in Pokal und Liga stark zurückmelden. Can Akkuzu (3:3), Samuel Kulczycki (1:2) und Hayate Suzuki (2:1) kamen bisher vor allem aus Verletzungsgründen kaum zum Einsatz.

Für das Auswärtsspiel in Mainz ist der endgültige Kader noch nicht absehbar. Samuel Kulczycki wird voraussichtlich dabei sein, Hayate Suzuki sicher fehlen. Calderano, Gauzy und Robles verweilen momentan noch beim WTT Star Contender in Indien und werden erst kurzfristig, je nach Abschneiden, wieder in Deutschland eintreffen. Can Akkuzu hat nach seiner langen Verletzungspause noch mit einem Trainingsrückstand zu kämpfen und wird nur im Notfall eine Option darstellen. Doch unabhängig von der Aufstellung sind die TTF in Mainz der klare Favorit und alles andere als zwei Punkte und ein Auswärtssieg wären eine Überraschung.

So ordnet es auch TTF-Trainer Yong Fu ein: „Natürlich ist es unser klarer Anspruch dieses Spiel zu gewinnen und ich bin mir sicher, dass wir dies auch schaffen werden. Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen, denn sie haben absolut nichts zu verlieren. Für uns gilt es dagegen, den dritten Platz zu verteidigen und keine unnötigen Punkte mehr zu verschenken, was uns in dieser Saison leider das ein oder andere Mal schon zu oft passiert ist.“