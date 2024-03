Nur drei Tage nach dem wichtigen Auswärtserfolg in Grenzau geht es für die TTF Liebherr Ochsenhausen in der Tischtennis-Bundesliga bereits weiter. Am 17. Spieltag empfangen die Oberschwaben am Freitag mit dem 1. FC Saarbrücken ein Schwergewicht in der heimischen Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Spielbeginn ist um 19 Uhr.

Ohne eigenes Zutun Siebter

Die Erleichterung der Mannschaft von Cheftrainer Yong Fu war am Dienstag nach den gewonnenen zwei Punkten groß. Durch den souveränen 3:1-Erfolg im Westerwald konnte der Negativlauf von drei verlorenen Spielen am Stück gestoppt werden und die Zuversicht, im Kampf um die Play-off-Plätze doch noch eingreifen zu können, ist zurück.

Durch die Ergebnisse in den anderen Partien sind die TTF in der Zwischenzeit sogar ohne eigenes Zutun vom achten auf den siebten Platz in der Tabelle nach vorn gerückt. Aktuell ist Ochsenhausen mit sieben Siegen und acht Niederlagen sogar punktgleich mit dem Tabellenvierten, bei zwei Minuspunkten mehr. Nun gilt es aber den Fokus weiter aufrechtzuhalten und zu punkten, um oben dranzubleiben.

Schwere Aufgabe

Die bevorstehende Aufgabe heißt 1. FC Saarbrücken, amtierender Champions-League-Sieger, und ist eine schwere, aber nicht unlösbare Aufgaben. Erst in der vergangenen Saison konnten die TTF die Saarbrücker in einem spannenden Play-off-Halbfinale zu Hause bezwingen. Demgegenüber stehen die Niederlagen im Hinrundenspielspiel sowie beim Liebherr-Pokal-Final-Four, doch die diesjährige Heimstärke könnte für den Gastgeber sprechen.

Personell haben die TTF theoretisch alle Mann an Bord. Es wird sich allerdings noch zeigen müssen, inwiefern Hugo Calderano, Can Akkuzu, Alvaro Robles und Hayate Suzuki die Auswärtsreise nach Grenzau verkraftet haben sowie Simon Gauzy und Samuel Kulczycki den Rückflug und Jetlag von den Team-Weltmeisterschaften.

Glaube an die eigenen Stärken

Die Gäste aus dem Saarland, die mit 13 Siegen und einer Niederlage aktuell an der Tabellenspitze der Liga stehen, haben sich im Vergleich zur Vorsaison nochmals verstärkt. Angeführt von Darko Jorgic und Patrick Franziska sind die Gäste auch dahinter mit Yuto Muramatsu, Cedric Meissner, Cedric Nuytinck und Eduard Ionescu breit und tief aufgestellt.

Respekt vor dem Gegner ist da, trotzdem glauben die Ochsenhauser an ihre eigenen Stärken, so der frisch gebackene Vize-Team-Weltmeister Simon Gauzy. „Am Freitag haben wir erneut ein sehr wichtiges Spiel vor der Brust und jedes Duell fühlt sich momentan wie ein Finale an. Wir wollen versuchen, die positive Energie des letzten Spiels mitzunehmen und den zweiten Sieg in Folge einzufahren“, sagt er.

„Gegen Saarbrücken ist es keine leichte Aufgabe und es wird ein schweres Spiel. Mit unseren Fans im Rücken ist es dennoch möglich zu gewinnen. Auch wenn es für uns Spieler durch die vielen Reisen aktuell sehr kräftezehrend ist, sind wir bereit und werden unser Bestes geben, dies zu schaffen.“

Nur noch wenige Tickets für dieses Heimspiel sind nach TTF-Angaben an der Abendkasse erhältlich. Der Club empfiehlt daher im Vorfeld des Spiels noch ein Print@home-Ticket im Ticketshop (www.ttfo.de/tickets) zu erwerben.