Nach längerer Pause steht für die TTF Liebherr Ochsenhausen am kommenden Montag das nächste Spiel an und es könnte kaum wichtiger sein. Im Viertelfinale des deutschen Tischtennis-Pokals geht es auswärts gegen den Ligakonkurrenten TTC Zugbrücke Grenzau um den Einzug in das Liebherr-Final-Four. Spielbeginn in der Zugbrückenhalle ist um 19 Uhr.

Die bisherige Saison der TTF gleicht bisher einer Achterbahnfahrt. Nach schwachem Start folgte ein zwischenzeitliches Hoch mit vier Siegen in Serie, ehe es zuletzt wieder zwei Niederlagen gab ‐ Leistungsschwankungen und Personalprobleme inklusive. Diese Phase will die Mannschaft von Trainer Yong Fu nun hinter sich lassen und den Fokus nach vorne richten.

Es versteht sich von selbst, dass bereits gegen Grenzau die neue Erfolgsserie gestartet werden soll, schließlich geht es im Pokal um alles oder nichts. Zudem wurde die Teilnahme am Final-Four-Event in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm am 7. Januar als klares Saisonziel ausgegeben. Der Druck für die Ochsenhauser ist also vorhanden, dennoch blicken sie zuversichtlich auf die Begegnung, was auch mit der personellen Situation zusammenhängt. Die Topstars um Hugo Calderano, Simon Gauzy und Alvaro Robles sind alle einsatzfähig und vor Ort, zudem darf auch der japanische Neuzugang Hayate Suzuki auf sein Debüt hoffen. Hinter den weiterhin angeschlagenen Spielern Samuel Kulczycki und Can Akkuzu steht dagegen nach wie vor ein Fragezeichen.

Auf der Gegenseite steht der TTC Zugbrücke Grenzau im bisherigen Saisonverlauf der Tischtennis-Bundesliga bei drei Siegen und vier Niederlagen. Mit Yi-Hsin Feng haben sie ein 20- jähriges Toptalent als Spitzenspieler in ihrer Reihen, das jedem Gegner gefährlich werden kann und aktuell auch eine positive Bilanz vorzuweisen hat. Dazu kommen Maciej Kubik aus der Ochsenhauser Trainingsgruppe, der deutsche Altmeister Patrick Baum sowie der Engländer Samuel Walker. Dass die Verantwortlichen der Gäste sich auf einem guten Weg wähnen, zeigt die erst kürzlich erfolgte Vertragsverlängerung mit ihrem Cheftrainer Slobodan Grujic.

Die letzten drei der vier direkten Duelle gingen an die Ochsenhauser, die als Favorit in die Partie gehen werden. Unterschätzen werden sie ihren Gegner aber nicht, wie auch Cheftrainer Yong Fu untermauert: „Der Pokal hat auch im Tischtennis immer seine eigenen Gesetze, vor allem auswärts kann es immer unangenehm werden. Dennoch habe ich volles Vertrauen in mein Team, diese Aufgabe positiv zu bewältigen. Hugo und Simon sind beide gesund von ihren internationalen Turnieren zurückgekehrt, womit sich das Team nun geschlossen sehr gut auf Montag vorbereiten kann. Die Taktik ist klar: In Bestbesetzung wollen wir das Spiel von Beginn an dominieren und dem Gastgeber erst gar keine Möglichkeit geben, die Überraschung zu schaffen.“

Das Spiel gibt es live auf der Plattform Dyn zu sehen. Die weiteren Viertelfinalpartien: Borussia Düsseldorf – TSV Bad Königshofen 3:0; ASV Grünwettersbach – Post SV Mühlhausen, 1. FC Saarbrücken – SV Werder Bremen.