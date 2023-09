TTF wollen Auswärtssieg landen

Etwas mehr als eine Woche nach der Auftaktniederlage in Düsseldorf geht es für die TTF Liebherr Ochsenhausen am Montag, 4. September, mit dem zweiten Spieltag in der Tischtennis–Bundesliga weiter. Das Team aus Oberschwaben geht erneut auf Auswärtsreise und tritt beim Post SV Mühlhausen an (Spielbeginn: 19 Uhr).

TTF wollen Zeichen setzen

Für die TTF geht es darum, die ersten Punkte der Saison einzufahren, nicht nur um einen Fehlstart zu vermeiden, sondern auch um frühzeitig nach innen und außen ein Zeichen zu setzen. Einfach wird die Aufgabe in der Halle am Mühlhauser Kristanplatz nicht, war der Post SV in den vergangenen beiden Spielzeiten doch jeweils im Play–off–Halbfinale zu finden.

Für die Mühlhauser ist es das erste Saisonspiel, nachdem sie am ersten Spieltag noch spielfrei hatten.

Aufstellung noch offen

Welche Spieler dem Ochsenhauser Trainer Yong Fu zur Verfügung stehen werden, ist aktuell noch offen, da drei TTF–Profis bei internationalen Einzelturnieren unterwegs sind und ihre Rückreise sich nach den jeweiligen Turnierverläufen richtet.

Unabhängig davon wird nach TTF–Angaben eine schlagkräftige Mannschaft im Bus nach Thüringen sitzen, nicht umsonst besteht der diesjährige Kader aus einem Sextett.

Eingespielter und sehr erfahrener Gegner

Mit dem Post SV Mühlhausen treffen die Oberschwaben auf einen eingespielten und sehr erfahrenen Gegner, der vor allem zu Hause nur schwer zu bezwingen ist. Mit Steffen Mengel, Ovidiu Ionescu und Daniel Habesohn stehen drei Ü30–Spieler im Kader von Trainer Erik Schreyer.

Alle dürften beim Aufeinandertreffen am Montag zum Einsatz kommen, da die etatmäßige Nummer vier, der 23–jährige Franzose Irvin Bertrand, verletzt ausfällt. In der Vorsaison mussten die TTF auswärts in Mühlhausen eine 2:3–Niederlage einstecken, während sie zu Hause mit 3:0 die Oberhand behielten.

Robles ist zuversichtlich

Ein Erfolg am Montag ist das klare Ziel der TTF. „Es ist für uns als Mannschaft wichtig, nach der Niederlage in Düsseldorf, jetzt frühzeitig ein Erfolgserlebnis zu bekommen. Wir dürfen uns von der unangenehmen Halle und dem Hexenkessel in Mühlhausen nicht aus der Ruhe bringen lassen und müssen den Fokus und die Konzentration voll bei uns behalten“, verdeutlicht der erfahrene Spanier Alvaro Robles. „Wenn wir dies schaffen, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir mit unserem stark besetzten Kader, zwei Punkte mit zurück nach Ochsenhausen bringen.“