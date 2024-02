TTF und Cheftrainer Yong Fu trennen sich zum Saisonende

Paukenschlag bei den TTF Liebherr Ochsenhausen: Der Tischtennis-Bundesligist und Cheftrainer Yong Fu beenden ihre Zusammenarbeit zum Saisonende. Dies sei ein gemeinsamer Entschluss gewesen, teilte der Verein am Freitag mit.

TTF-Präsident spricht von sportliche Neuausrichtung

„Wir sind in einem offenen und guten Gespräch zu der Entscheidung gelangt, unsere Zusammenarbeit zum Ende der Saison einvernehmlich zu beenden. Unser Ziel ist es, mit dem Start der neuen Saison eine sportliche Neuausrichtung mit einem neuen Trainer vorzunehmen“, wird TTF-Präsident Kristijan Pejinovic in der Mitteilung zitiert.

„Es soll ein neues Kapitel in der Vereinsgeschichte begonnen werden. Bis dahin, ist jeder Einzelne im Team ausdrücklich gefordert, das maximal mögliche herauszuholen.“ Dabei sei er überzeugt davon, dass sowohl Yong Fu als auch die Mannschaft kompakt agieren und vollen Einsatz bis zum letzten Spieltag liefern werden. „Für seine Zukunft wünschen wir Ihm alles Gute“, so Pejinovic.

Scheidender Coach ist weiter voll motiviert

„Gemeinsam haben wir entschieden, dass es nun an der Zeit ist, getrennte Wege zu gehen. So ist der Leistungssport“, sagt Yong Fu in der Vereinsmitteilung. „In den verbleibenden sechs Spielen werde ich tagtäglich weiterhin mein Bestes geben, um mit dem Team doch noch die Playoffs zu erreichen. Ich hoffe, dass diese Klarheit, die nun herrscht, auch nochmals Kräfte bei den Jungs freisetzt.“

Play-off-Qualifikation in Gefahr

Aktuell rangieren die TTF in der Tabelle nach 14 absolvierten Spielen mit 12:16 Punkten nur auf dem achten Tabellenplatz. Das Ziel Play-off-Qualifkation droht damit verpasst zu werden. Den letzten Play-off-Platz, Rang vier, belegt aktuell der TTC Zugbrücke Grenzau (13 Spiele/14:12 Punkte), der nächste Gegner der TTF am kommenden Dienstag, 27. Februar.

Yong Fu ist seit der Saison 2015/16 im Konstrukt der TTF tätig. Er startete zunächst für einige Jahre als Trainer im Liebherr Masters College, ehe er im Sommer 2020 zusätzlich das Amt des Cheftrainers für die Profimannschaft übernommen hatte.