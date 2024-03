Nächste Personalentscheidung bei den TTF Liebherr Ochsenhausen: Nachdem der Tischtennis-Bundesligist kürzlich die Trennung von Cheftrainer Yong Fu nach der laufenden Saison bekannt gegeben hatte, wird es auch im Spielerkader Veränderungen geben.

Die auslaufenden Verträge mit dem Franzosen Can Akkuzu und dem Polen Samuel Kulczycki werden nach Clubangaben nicht verlängert, womit beide Spieler den Verein zum 30. Juni verlassen werden. Wohin es das Duo zieht, ist aktuell noch unklar.

So begründet der Verein die Entscheidungen

„Wir hatten mehrere intensive Gespräche und waren uns am Ende einig, das eine Veränderung herbeigeführt werden muss - für beide Seiten. Can wie auch Samuel haben leider nicht immer unsere aber auch die eigenen Erwartungen erfüllt“, begründet TTF-Präsident Kristijan Pejinovic die Entscheidungen in der Pressemitteilung.

„Natürlich hatten sie einen längeren Ausfall in der laufenden Saison und die Entscheidung wurde hierbei nicht aus diesem Grund herbeigeführt. Beide Parteien - das heißt sowohl wir als Verein, wie auch die zwei Jungs - haben es in den vergangenen zwei Jahren nicht geschafft, mehr Stabilität sowie auch eine deutliche sportliche Entwicklung herbeizuführen. Aus diesem Grund auch der wichtige Schritt für eine sportliche Neuausrichtung.“

Menschlich seien Akkuzu und Kulczycki eine Bereicherung für den Verein gewesen. „Auch hier gilt: Einmal Ochsenhausen, immer Ochsenhausen“, so Pejinovic.

Duo aus der Ochsenhauser Talentschmiede

Der 26-jährige Akkuzu wechselte zur Saison 2021/22 aus der ersten französischen Liga zu den TTF und war bereits zuvor sechs Jahre lang Mitglied in der Ochsenhauser Talentschmiede, dem Liebherr Masters College (LMC). In der laufenden Spielzeit brachte es der französische Meister von 2019 aus gesundheitlichen Gründen lediglich auf acht Einsätze und erzielte bislang eine Bilanz von 3:5.

Ähnlich sah der Weg des 21-jährigen Kulczycki aus, welcher bereits ein Jahr früher, und zwar seit der Saison 2020/21 ununterbrochen zum Teil des Bundesligakaders von Ochsenhausen gehörte. Auch er stammt aus den eigenen Reihen und war seit 2018 Teil des LMC. Durch eine langwierige Rückenverletzung kam der U21-Vizeweltmeister von 2021 in dieser Spielzeit bisher nur auf sieben Einsätze und eine Bilanz von 2:6.

Das sagen die Spieler

„Ich hatte zehn wunderschöne Jahre in Ochsenhausen und werde bis zu meinem letzten Tag, alles für diesen Verein geben. Dieser Ort wird für mich immer einzigartig bleiben und ich werde ihn mit schönen Erinnerungen abspeichern“, sagt Can Akkuzu. Wenn sein letzter Tag in Ochsenhausen anbreche, dann wolle er sich nochmals persönlich und mit ein paar mehr Worten bei allen verabschieden.

„Ich möchte mich bei unseren Fans bedanken. In den letzten dreieinhalb Jahre habe ich noch nie so viel Support erfahren und es waren die besten Jahre meines Lebens“, so Samuel Kulczycki. „Ebenso ein großes Dankeschön an das komplette Team um unseren Trainer, den Teammanager, den Physiotherapeuten, den Präsidenten und natürlich meine Mitspielern. Ich habe immer maximale Unterstützung erlebt und wir hatten viele schöne gemeinsame Momente.“