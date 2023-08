Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben zum Saisonauftakt in der Tischtennis–Bundesliga (TTBL) beim amtierenden Meister Borussia Düsseldorf mit 1:3 verloren. Vor ausverkauftem Haus und rund 800 Zuschauern im Arag–Center–Court zeigten die TTF dabei teilweise gute Leistungen, auch wenn die Niederlage gegen am Ende souveräne Gastgeber in Ordnung geht.

Bei den TTF fehlten mit den Topstars Hugo Calderano und Simon Gauzy zwei wichtige Spieler, dennoch konnte Coach Yong Fu mit Alvaro Robles, Samuel Kulckycki und Can Akkuzu eine starke Aufstellung aufbieten. Calderano befindet sich noch in der Vorbereitung, die er momentan noch nach zwei Turnieren in Brasilien und einer kleinen Pause, absolviert. Gauzy fehlte aufgrund eines WTT–Turniers in Tschechien. Die Gastgeber traten in absoluter Bestbesetzung an, Coach Danny Heister sc hickte Anton Källberg, Dang Qiu und Timo Boll an den Tisch.

Bereits das Auftaktmatch hatte es in sich. Über die volle Distanz von fünf Sätzen lieferte sich Ochsenhausens Samuel Kulczycki mit dem schwedischen Topstar Anton Källberg einen heißen Kampf. Nach einer 2:1–Satzführung musste sich der TTF–Profi dem besten TTBL–Spieler der vergangenen beiden Jahren noch mit 2:3 geschlagen geben. Kulczycki vergab dabei zwei Matchbälle. Dann forderte der bei den TTF an Nummer Eins aufgestellte Alvaro Robles den Europameister Dang Qiu heraus. Im Schnelldurchgang fegte Deutschlands aktuell wohl bester Tischtennisspieler über den Spanier hinweg.

Mit dem 0:2–Rückstand seines Teams im Rücken ging es für Can Akkuzu im dritten Einzel darum, die TTF wieder in Spiel zu bringen. Sein Gegner: Timo Boll. Auch mit 42 Jahren ist der deutsche Altmeister nach wie vor auf einem Toplevel unterwegs. Doch Akkuzu ließ sich davon nicht beeindrucken. In einem engen Spiel lieferte er sich mit Boll ein Duell auf Augenhöhe, welches er im Entscheidungssatz für sich entschied.

Robles hatte nun die Möglichkeit zum Ausgleich für die TTF. Wie bereits gegen Qiu konnte er aber auch gegen den Schweden Anton Källberg nicht seine beste Performance abrufen und verlor deutlich und verdient in drei Sätzen. Somit schlug aus Sicht der TTF eine 1:3–Niederlage gegen Düsseldorf zu Buche.

TTF–Präsident Kristijan Pejinovic hatte Höhen und Tiefen seines Teams gesehen. „Glückwunsch an ein souveränes Düsseldorf zu diesem Sieg. Wir wussten, dass die Auftakthürde auswärts in der Höhle des Löwen hoch ist und wir an unser Leistungsmaximum kommen müssen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Auch ohne Hugo und Simon hatte ich volles Vertrauen in unsere Jungs“, sagte er nach dem Spiel. „Gerade die Spiele von Samuel und Can haben gezeigt, dass wir mithalten können und mit etwas Glück hätte des Spiel auch in eine andere Richtung kippen können. Für Can freut es mich besonders, dass er Timo bezwingen konnte. Einzig Alvaro konnte heute nicht überzeugen und fand eigentlich in keiner Phase seiner Begegnungen zu seinem Spiel.“ Es sei sicherlich keine Schande in Düsseldorf zu verlieren. „Dennoch haben wir gesehen, dass noch Luft nach oben ist. Wir schauen nun nach vorn, denn die Saison ist noch lange und wir werden unsere Punkte holen“, so Pejinovic, der sich bereits auf das Rückrundenspiel in Ochsenhausen freut.

„Es war für uns heute ein hartes Spiel hier in Düsseldorf bei ausverkauftem Haus und einem großartigen Publikum. Leider konnte ich meine beiden Matchbälle im Spiel gegen Anton nicht nutzen, am Ende war es vielleicht seine Erfahrung, welche ihm zum Sieg verholfen hat“, bilanzierte Samuel Kulczycki. „Dang hat heute unfassbar gut gespielt und auch Anton hat in seinem zweiten Spiel gut performt. Trotz der Niederlage sind wir als Team auf einem guten Weg und wollen beim nächsten Spiel die ersten Punkte holen.“

Dieses nächste Spiel findet am Montag, 4. September, um 19 Uhr statt. Dann geht es für die TTF Liebherr Ochsenhausen zum Post SV nach Mühlhausen.

Borussia Düsseldorf – TTF Liebherr Ochsenhausen 3:1. Ergebnisse: Anton Källberg – Samuel Kulczycki 3:2 (5:11, 11:8,7:11,12:10,13:11), Dang Qiu – Alvaro Robles 3:0 (11:5, 11:6, 11:7), Timo Boll – Can Akkuzu 2:3 (11:9, 8:11, 11:6, 5:11, 10:12), Anton Källberg – Alvaro Robles 3:0 (11:4, 11:8, 11:4).