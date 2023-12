TTF starten Kartenvorverkauf für Bundesliga-Rückrunde und Pokal-Final-Four

Die Tischtennis-Bundesliga hat den Spielplan für die Rückrunde der Saison 2023/24 veröffentlicht. Für die TTF Liebherr Ochsenhausen stehen dabei von Januar bis April nächsten Jahres sechs Heimspiele auf dem Programm.

Zum Auftakt empfangen die Oberschwaben am 12. Januar den Post SV Mühlhausen. Das letzte Spiel der Hauptrunde findet am 28. April im heimischen Wohnzimmer gegen den TTC Schwalbe Bergneustadt statt. Auch bei den beiden Highlightspielen gegen den amtierenden Champions-League-Sieger Saarbrücken (1. März) und den amtierenden deutschen Meister Düsseldorf (14. April) haben die TTF Heimrecht. Tickets im Vorverkauf für alle Bundesliga-Heimspiele sind laut Mitteilung ab sofort im Ticketshop der Ochsenhauser erhältlich auf ttfo.de/tickets.

Dies gilt auch für die Karten im Fanblock der TTF beim Liebherr-Final-Four im Pokal, das am 7. Januar in der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm ausgetragen wird. Im Kampf um den ersten Titel der Saison geht es für die TTF im Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken, ehe in einem möglichen Finale Düsseldorf oder Grünwettersbach warten. Spielbeginn der beiden Halbfinals ist um 11 Uhr.

Alle TTF-Bundesliga-Heimspiele der Rückrunde 2024 im Überblick: