TTF starten am 12. Januar in die Rückrunde

Nach lediglich einer Woche Winterpause startet die Tischtennis-Bundesliga gleich zu Jahresbeginn in die Rückrunde. Das geht aus dem jetzt veröffentlichten Spielplan hervor.

Los geht es am Donnerstag, 4. Januar 2024, um 19 Uhr mit der Partie ASV Grünwettersbach gegen den TTC Zugbrücke Grenzau. Einen Tag später empfängt der TSV Bad Königshofen den SV Werder Bremen und der TTC Schwalbe Bergneustadt ist auswärts beim TTC Rhönsprudel Fulda-Maberzell gefordert. Beide Partien beginnen jeweils um 19 Uhr. Aufgrund des Liebherr-Pokal-Final-Fours am 7. Januar 2024 werden die ausstehenden zwei Partien des zwölften Spieltags erst in der darauffolgenden Woche ausgespielt. Am Freitag, 12. Januar 2024, trifft der Final-Four-Teilnehmer TTF Liebherr Ochsenhausen im Heimspiel auf den Post SV Mühlhausen. Am Samstag, 13. Januar 2024, starten dann auch 1. FSV Mainz 05 und der weitere Final-Four-Teilnehmer 1. FC Saarbrücken in die zweite Saisonhälfte. Beide Spiele beginnen ebenfalls um 19 Uhr. Abgeschlossen wird die Hauptrunde mit dem 22. Spieltag am 28. April 2024.

Pro Spieltag finden in der TTBL jeweils fünf Begegnungen statt und aufgrund der ungeraden Anzahl von elf Vereinen in der Saison 2023/24 hat je Spieltag immer ein Verein spielfrei. Im Anschluss an die Hauptrunde absolvieren die vier bestplatzierten Teams der Saison die Play-off-Spiele und ermitteln die beiden Teilnehmer des Liebherr-TTBL-Finals 2024, bei dem schließlich der deutsche Mannschaftsmeister der Saison 2023/24 gekürt wird. Die Partien werden laut Mitteilung weiter beim Medienpartner Dyn live übertragen, zudem ist ein Spiel pro Spieltag, standardmäßig das Montagspiel, auf dem Dyn-YouTube-Kanal live und kostenlos zu sehen.

Der 12. Spieltag im Überblick