Die TTF Liebherr Ochsenhausen mussten am Freitagabend in der Tischtennis-Bundesliga eine deutliche Niederlage einstecken. Die Heimniederlage gegen den 1. FC Saarbrücken vor 420 Zuschauern ist ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Play-off-Plätze. In der Tabelle rutschten die TTF vom fünften auf den achten Rang ab.

Bereits vor Spielbeginn war klar, dass beide Mannschaften bei dieser Partie nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Bei den TTF fehlte Superstar Hugo Calderano, der 1. FCS verzichtete auf einen Einsatz des Slowenen Darko Jorgic. Dennoch standen sich vom Potenzial her zwei absolute Bundesliga-Top-Teams gegenüber. Ochsenhausen Coach Yong Fu schickte das Trio Alvaro Robles, Simon Gauzy und Samuel Kulczycki in die Partie, sein Gegenüber Eduard Ionescu, Patrick Franziska und Yuto Muramatsu.

Robles unterliegt Franziska nach Satzführung

Zum Auftakt ging der spanische Routinier Robles gegen den deutschen Nationalspieler Franziska als Außenseiter ins Spiel. Trotz gutem Start und dem Gewinn des ersten Satzes musste er sich mit 1:3 geschlagen geben.

Auch im zweiten Spiel lief es für die TTF nicht besser. Der frisch gebackene Vize-Weltmeister Gauzy verlor in einem spannenden und hochklassigen Tischtennis-Thriller gegen den jungen Rumänen Ionescu erst in der Verlängerung des fünften und entscheidenden Satzes. Statt des erhofften 1:1 stand es aus Sicht von Ochsenhausen 0:2 und vor dem dritten Duell des Abends stand man mit dem Rücken zur Wand.

Nach der Pause hatte Kulczycki die Möglichkeit, die Partie nochmals spannend zu machen und für sein Team zu verkürzen, doch es sollte an diesem Abend einfach nicht sein. Der junge Pole fand überhaupt nicht zu seinem A-Game und hatte gegen den Japaner Muramatsu, bester Einzelspieler in der letzten Saison, nicht den Hauch einer Chance und verlor mit 0:3.

Dieses Ergebnis besiegelte die bittere 0:3-Heimniederlage. Im Rennen und die Play-offs bedeutet dies den nächsten Rückschlag, nachdem sich die Mannschaft nach dem jüngsten Erfolg in Grenzau wieder leichte Hoffnungen gemacht hatte.

Nun gilt es, die Köpfe aufzurichten und weiter alles zu geben. Alvaro Robles

Auch wenn man gegen den starken Tabellenführer verlieren kann, schmerzt die Deutlichkeit der Niederlage sehr, wie TTF-Spieler Robles im Interview nach Spielende stagniert zugab: „Glückwunsch an Saarbrücken. Wir haben heute gegen einen starken Gegner verloren, jedoch einen Tick zu deutlich. Wir wollten unseren Zuschauern mehr bieten, das haben wir aber nicht geschafft.“ Letztlich sei die clevere Aufstellung der Gäste entscheidend gewesen. „Das zweite Match war leider sehr unglücklich. Aber kein Vorwurf an Simon, in den entscheidenden Punkten hatte er enormes Pech. Nun gilt es, die Köpfe aufzurichten und weiter alles zu geben“, sagte Robles.

Nächstes Highlight gegen Boll & Co.

Das nächste Heimspiel der TTF findet erst am Donnerstag, 4. April, statt. Dann kommt es in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle zum nächsten Highlight gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf mit Topstar Timo Boll. Tickets für dieses Spiel sind im Ticketshop der TTF (www.ttfo.de/tickets) erhältlich.

TTF Liebherr Ochsenhausen – 1. FC Saarbrücken 0:3. Die einzelnen Spiele im Überblick: Alvaro Robles – Patrick Franziska 1:3 (12:10, 7:11, 5:11, 7:11), Simon Gauzy – Eduard Ionescu 2:3 (11:7, 11:13, 11:7, 9:11, 10:12), Samuel Kulczycki – Yuto Muramatsu 0:3 (3:11, 6:11, 7:11.