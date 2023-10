TTF-Siegesserie reißt auswärts

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben nach zuletzt vier Erfolgen am Stück wieder eine Niederlage einstecken müssen. Beim TSV Bad Königshofen hatten die Oberschwaben in der Tischtennis-Bundesliga mit 1:3 das Nachsehen und mussten den Gastgebern zum verdienten Sieg gratulieren. Mit 6:6 Punkten stehen die TTF nun bei drei Siegen und drei Niederlagen.

Trio fehlt

Mit Simon Gauzy, Can Akkuzu und Alvaro Robles trat der TTF-Tross die Reise in die unterfränkische Kleinstadt an. Hugo Calderano (bei einem WTT-Turnier), Samuel Kuclzycki (verletzt) und Hayate Suzuki (in Japan) fehlten.

Das Spiel startete für Ochsenhausen nicht nach Plan. Can Akkuzu musste sich dem deutschen Altmeister Bastian Steger im Auftaktmatch mit 1:3 geschlagen geben. Nachdem der Franzose den ersten Satz noch für sich entscheiden konnte, fehlte dem TTF-Profi im Anschluss die letzte Konsequenz in seinen Schlägen, was sein Gegner direkt bestrafte.

Robles verpasst erstmalige Führung

Durch diesen Rückstand war die folgende Begegnung zwischen Simon Gauzy und dem Kroaten Filip Zeljko bereits von enormer Bedeutung für die Ochsenhauser. In einer hart umkämpften Partie konnte der TTF-Kapitän dem Druck aber standhalten und mit einem 3:2-Erfolg ausgleichen.

Alvaro Robles hatte im dritten Spiel des Tages gegen den Belgier Martin Allegro die Chance, Ochsenhausen erstmals in Führung zu bringen. Zu Beginn sah es im Match der beiden Linkshänder auch danach aus ‐ Robles führte mit 2:1. Doch ab dem vierten Satz wendete sich das Momentum erneut und mit den Fans im Rücken drehte Allegro das Spiel zugunsten von Bad Königshofen.

Steger spielt sich in Rausch

Im Duell der beiden an Position Eins gesetzten Spieler waren die Voraussetzungen klar. Nur bei einem Sieg von Gauzy gegen Steger würde es ins Schlussdoppel gehen. Während der Ochsenhauser nicht an seine Leistung des ersten Spieles anknüpfen konnte, spielte sich Steger in einem engen Match in einen Rausch. Euphorisiert von der Stimmung in der Halle behielt er vor allem in den entscheidenden Punkten die Oberhand und sorgte mit einem glatten Dreisatzsieg für den 3:1-Heimerfolg des Heimteams.

Rätselraten über Auswärtsschwäche

„Herzlichen Glückwunsch an Bad Königshofen zum verdienten Sieg. Mitentscheidend war aus meiner Sicht das dritte Einzel, in welchem sich Alvaro das Spiel nach einer Führung leider noch aus der Hand nehmen ließ“, bilanzierte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Zudem waren alle Spieler von Bad Königshofen gut aufgelegt und mit dem Publikum im Rücken kann so ein Ergebnis zustande kommen.“

Eigentlich sei es für die TTF ein sehr wichtiges Spiel gewesen, umso ärgerlicher sei die Niederlage. „Es ist nun bereits die dritte in fremder Halle und wir müssen analysieren, wie wir diese Auswärtsschwäche abstellen können“, so Pejinovic. „Bereits im kommenden Spiel in Saarbrücken wollen wir es besser machen und darauf liegt ab sofort auch unser Fokus.“

TTF-Coach Yong Fu erklärte sich die Niederlage ähnlich. „Es fällt uns momentan nicht so leicht, uns an die anderen Gegebenheiten wie Bälle und Tische anzupassen, gerade im Aufschlag-Rückschlag haben wir nicht so gut performt, wie wir es zu Hause schaffen“, sagte er. „Wir werden das Spiel nun abschütteln und uns ab sofort auf das kommende Match vorbereiten.“

Nächste Auswärtsaufgabe

Weiter geht es für die TTF Liebherr Ochsenhausen am Montag, 16. Oktober, um 19 Uhr. Dann steht die Partie beim amtierenden Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken an.

Die Statistik zum Spiel:

TSV Bad Königshofen ‐ TTF Liebherr Ochsenhausen 3:1. Ergebnisse: Bastian Steger ‐ Can Akkuzu 3:1 (6:11, 11:7, 11:7, 11:9), Filip Zeljko ‐ Simon Gauzy 2:3 (11:7, 6:11, 10:12, 11:6, 8:11), Martin Allegro ‐ Alvaro Robles 3:2 (11:7, 7:11, 0:11, 11:8, 11:6), Bastian Steger ‐ Simon Gauzy 3:0 (12:10, 11:6, 12:10).