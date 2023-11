Die TTF Liebherr Ochsenhausen können es auch in der Meisterschaft noch. Am achten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga besiegten die TTF am Freitagabend den TTC Zugbrücke Grenzau wie schon zuvor im Pokal mit 3:0. Vor mit 450 Zuschauern ausverkauftem Haus ließen die Oberschwaben zu keiner Zeit Zweifel am Sieg aufkommen und überzeugten erneut. Auch ein Debütant konnte sich feiern lassen.

Im Vergleich zum Montag gab es aufseiten der TTF nur eine Änderung. Der 19-jährige Neuzugang Hayate Suzuki feierte sein Bundesliga-Debüt und rutschte für Routinier Alvaro Robles an Position drei. Hugo Calderano und Simon Gauzy spielten erneut an Position eins und zwei. Die Gästeaufstellung blieb unverändert. Kubik, Dixon und Walker hieß das Trio von Grenzau, das erneut auf Feng und Baum verzichten musste.

Die Parallelen zum Pokalspiel hätten in den ersten beiden Spielen nicht ähnlicher sein können. Die Duelle hießen Calderano - Dixon und Gauzy - Kubik und es waren wieder die beiden Ochsenhauser, die klar die Nase vorne hatten. Mit jeweils 3:0 ließen sie ihren Kontrahenten keinerlei Chance. Nach weniger als 45 Minuten stand es somit bereits 2:0 für die TTF.

Im dritten Match des Abends kam es dann zu einer Premiere, denn das japanische Talent Hayate Suzuki streifte sich erstmals das schwarz-blaue Dress von Ochsenhausen über. Sein Gegenüber war der Engländer Samuel Walker. Er fügte sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge und zeigte eine bärenstarke Leistung am Tisch, von Nervosität keine Spur. Ebenfalls mit dem Ergebnis von 3:0 triumphierte Suzuki und machte den erneuten 3:0-Erfolg für die TTF perfekt.

Hugo Calderano, der den Auftaktsieg holte, ist stolz auf sein Team: „Ich bin sehr zufrieden nach dem heutigen Erfolg, noch glücklicher bin ich aber über die gesamte Woche. Der Pokalerfolg am Montag hat uns als Team nochmals einen Schub gegeben und heute konnte das gesamte Team an die starke Leistung anknüpfen. So kann es weitergehen.“

Trainer Yong Fu freute sich besonders über die Performance seines jüngsten Schützlings: „Hugo und Simon haben heute wie gewohnt abgeliefert, besonders für mich ist vor allem der Sieg von Hayate. In seinem ersten Bundesligaspiel und dann noch vor heimischen ausverkauftem Haus so zu performen ist überragend, auch wenn ich über den Sieg nicht überrascht bin. Er ist mental ein sehr starker Junge und er hat heute so abgeliefert, wie ich es im Training von ihm gewohnt bin. Wir werden noch viel Freude an ihm haben.“ Für die nächsten Spiele gibt er vor: „Bis Weihnachten wollen wir unsere beiden verbleibenden Spiele noch gewinnen und unter den ersten vier überwintern.“

Mit diesem Sieg stehen die TTF nun bei acht Punkten in der Tischtennis-Bundesliga und kletterten vorerst auf Platz fünf. Grenzau dagegen rutschte auf Platz acht ab. Weiter geht es in der Bundesliga am 11. Dezember mit einem Auswärtsspiel in Bergneustadt.