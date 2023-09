Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in der Tischtennis-Bundesliga am Freitagabend gegen den ASV Grünwettersbach den dritten Sieg in Folge gefeiert. Mit dem Pokalerfolg am Mittwoch sind es sogar vier. Im Baden-Württemberg-Derby zeigten die Gastgeber eine erneut starke Leistung und behielten mit 3:1 die Oberhand. Hugo Calderano glänzt mit zwei Punkten.

Ochsenhausens Trainer Yong Fu vertraute seinem Trio Hugo Calderano, Alvaro Robles und Simon Gauzy, das bereits am Mittwoch den klaren Einzug ins Pokal-Viertelfinale perfekt gemacht hatte. Lediglich die Positionen der einzelnen Spieler veränderten sich.

Das Auftaktmatch bestritt Hugo Calderano, der es mit dem erfahrenen Abwehrspezialisten Wang Xi zu tun bekam. Von Beginn an hatte Ochsenhausens Nummer fünf der Welt das Spiel unter Kontrolle und den Grünwettersbacher im Griff. Mit geduldigen Ballwechseln baute der Brasilianer seinen Vorsprung Stück für Stück aus und brachte Ochsenhausen mit einem klaren 3:0-Erfolg in Führung.

Ähnlich dominant gestaltete sich das zweite Spiel, in dem der Ochsenhauser Alvaro Robles dem Ex-Ochsenhauser Tiago Apolonia gegenüberstand. Die Nummer eins der Gäste zeigte sich in guter Verfassung und ließ dem Spanier Robles in drei Sätzen nur wenig Chancen, womit Grünwettersbach ausgleichen konnte.

Die dritte Partie war von enormer Wichtigkeit. Der zuletzt stark aufspielende Teamkapitän der TTF, Simon Gauzy, und der deutsche Nationalspieler Ricardo Walther lieferten sich ein packendes Duell mit dem besseren Ende für den Lokalmatador. Nachdem er den ersten Satz noch abgeben musste, drehte Gauzy auf und brachte sein Team mit einem 3:1 wieder auf Kurs.

Mit dem Matchball im Rücken hatte Hugo Calderano in seinem zweiten Einzel vorzeitig die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Durch eine erneut starke Vorstellung war der TTF-Profi an diesem Abend unbezwingbar, sein Kontrahent Apolonia hatte gegen ihn nichts entgegenzusetzen. So führte Calderano die TTF mit seinem zweiten 3:0-Sieg zum 3:1-Derbyerfolg.

Präsident Kristijan Pejinovic richtete seine Glückwunsche direkt an sein Team: „Gratulation an die Jungs zu den heutigen zwei Punkten und zum vierten Sieg in Serie. Sie können stolz auf sich sein, denn gegen ein starkes Grünwettersbach ist es nie einfach zu gewinnen. Neben unserer Heimstärke war heute sicherlich Hugo der Schlüssel zum Erfolg. Seine Power, die er an den Tag gelegt hat, war unglaublich. Aber auch Simon war sehr stark unterwegs und hat uns wieder in Führung gebracht, als das Match auf der Kippe stand. Wir wollen den Fokus nun weiter nach vorne richten und unseren Lauf beibehalten. So kann es gerne weitergehen.“

Auch Matchwinner Hugo Calderano war sehr zufrieden mit der Leistung des Teams und auch mit seiner persönlichen Leistung: „Ich bin froh, dass ich heute mein bestes Niveau an den Tisch bekommen habe und dem Team helfen konnte. Für solche Ergebnisse trainieren wir täglich und wenn alle den Fokus am Spieltag an den Tisch bekommen, so wie heute, dann bin ich zuversichtlich mit Blick auf die Zukunft.“

Die Ergebnisse im Überblick:

Hugo Calderano ‐ Wang Xi 3:0 (11:7, 11:4, 11:7)

Alvaro Robles ‐ Tiago Apolonia 0:3 (9:11, 10:12, 7:11)

Simon Gauzy ‐ Ricardo Walther 3:1 (7:11, 11:6, 11:5, 11:9)

Hugo Calderano ‐ Tiago Apolonia 3:0 (11:6, 11:8, 17:15)