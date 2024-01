Äußerst unglücklich sind die TTF Liebherr Ochsenhausen gegen den amtierenden Champions-League-Sieger 1. FC Saarbrücken im Halbfinale des deutschen Tischtennis-Pokals ausgeschieden. Das Team von Cheftrainer Yong Fu unterlag am Ende mit 2:3 und verpasste damit den fünften Pokalerfolg.

Die 5000 Zuschauer in der ausverkauften Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena sahen auch im Halbfinale zwischen den TTF und Saarbrücken hochklassiges Tischtennis. In der ersten Partie, dem „Spiel der beiden Titanen“, wie es TTF-Präsident Kristijan Pejinovic beschrieb, zwischen Hugo Calderano und Darko Jorgic, unterlag der Ochsenhauser knapp im fünften Satz.

Gauzy gibt Führung aus der Hand

Anschließend bezwang Alvaro Robles den überraschend an Position eins aufgestellten Saarbrücker Abwehrspezialisten Yuto Muramatsu mit 3:1 und glich für die TTF aus. Simon Gauzy lag im dritten Einzel gegen den deutschen Nationalspieler Patrick Franziska schon 0:2 nach Sätzen und 7:10 zurück, als ein Kantenball den Ochsenhauser ins Spiel zurückbrachte. Er wehrte in der Folge drei Matchbälle ab und entschied sowohl den dritten als auch den vierten Satz für sich. Im fünften Durchgang lag Gauzy mit 7:5 in Front, spielte dann allerdings „einen Tick zu passiv“, wie es der TTF-Präsident später beschrieb. Der nervenstarke Franziska drehte den Satz, gewann diesen mit 11:8 und fuhr den zweiten Punkt für Saarbrücken ein.

Hugo Calderano ließ im vierten Match mit seinem 3:0-Sieg gegen den eingewechselten, was im Pokal nach zwei absolvierten Spielen möglich ist, Cedric Meissner nichts anbrennen und glich zum 2:2 aus. Das abschließende Doppel musste somit über den Finaleinzug entscheiden. Und dort setzte sich das Saarbrücker Duo Meissner/Franziska in vier Sätzen gegen Robles/Gauzy durch und zog ins Finale ein.

Chancen nicht genutzt

TTF-Präsident Pejinovic und Trainer Yong Fu waren sich einig, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war, in welchem die durchaus vorhandenen eigenen Chancen nicht genutzt werden konnten. „Es ist natürlich schade, dass Simon sich den ersten Satz bei einer 6:2-Führung noch klauen ließ oder das 7:5 im fünften Satz nicht nach Hause bringen konnte. Für Alvaro freut mich der Sieg, er hat sehr klug und besonnen gespielt. Glückwunsch an Saarbrücken, die mit Patrick Franziska den überragenden Spieler in ihren Reihen hatten, besonders im Doppel“, so Pejinovic. „Auf diesem Niveau entscheiden unglaubliche Kleinigkeiten und hier war Saarbrücken heute etwas glücklicher“, bilanzierte Yong Fu.

Düsseldorf macht 77. Titel perfekt

Im zweiten Halbfinale galt Borussia Düsseldorf mit Dang Qiu (Nummer 13 der Weltrangliste/WRL), dem Schweden Anton Källberg (WRL: 15) sowie der deutschen Tischtennis-Ikone Timo Boll als Favorit gegen den ASV Grünwettersbach. Anton Källberg bezwang Deni Kozul mit 3:1, aber der routinierte „Altstar“ Tiago Apolonia glich mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Dang Qiu überraschend aus. Timo Boll (3:0 gegen Ricardo Walther) und Anton Källberg (3:2 gegen Tiago Apolonia) führten Düsseldorf jedoch letztendlich souverän ins Finale.

Das Finale gegen Saarbrücken entschied Düsseldorf mit Publikumsliebling Timo Boll klar mit 3:0 für sich. Dang Qiu siegte ebenso klar mit 3:0 gegen Yuto Muramatsu wie Anton Källberg gegen Patrick Franziska, was nach dessen starkem Auftritt im Halbfinale überraschend war. Timo Boll hatte es gegen Darko Jorgic da schon schwerer, siegte aber im fünften Satz klar mit 11:2 und ließ sich anschließend von seinem Team und dem begeisterten Publikum feiern. Düsseldorf bejubelte den 28. Pokalerfolg und den insgesamt 77. Titel der Geschichte.

„Ich freue mich sehr über den Titel sowie für das gesamte Team und hoffe, dass ich nach meiner Verletzung nun weiterhin auf einem guten Weg für die anstehenden Aufgaben in diesem Jahr bin“, beschrieb Timo Boll seine Gefühlslage. Der Saarbrücker Trainer Wang Zhi gratulierte dem neuen Pokalsieger fair: „Glückwunsch an Düsseldorf, sie waren heute einfach besser und haben es verdient.“

Stehle spricht von vollem Erfolg

Für den Geschäftsführer der Tischtennis-Bundesliga (TTBL), Nico Stehle, war auch die neunte Auflage in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ein voller Erfolg. „Wir sind sehr glücklich mit dem Veranstaltungsort. Auch dieses Jahr haben wir vor ausverkaufter Arena und einem tollen Publikum Weltklasse-Tischtennis gesehen“, sagte er. „Mein Dank gilt allen, die dieses Event möglich gemacht haben.“

Der letztjährige Titelträger TTC Neu-Ulm war nicht im Pokal vertreten, da der Club sich aus der Bundesliga zurückgezogen hatte und in diesem Jahr nur in der Champions League vertreten ist.

Die Statistik zum TTF-Halbfinale

TTF Liebherr Ochsenhausen - 1. FC Saarbrücken 2:3. Ergebnisse: Hugo Calderano - Darko Jorkic 2:3 (12:10, 4:11, 8:11, 11:6, 7:11), Alvaro Robles - Yuto Muramatsu 3:1 (10:12, 11:8, 11:9, 11:7), Simon Gauzy - Patrick Franziska 2:3 (8:11, 7:11, 12:10, 11:5, 8:11), Hugo Calderano - Cedric Meissner 3:0 (11:7, 11:4, 11:4), Robles/Gauzy - Meissner/Franziska 1:3 (3:11, 11:8, 5:11, 7:11).