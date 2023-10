Es soll auswärts nicht sein: Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben am Montagabend erneut verloren und mussten sich am siebten Spieltag der Tischtennis-Bundesliga beim 1. FC Saarbrücken mit 1:3 geschlagen geben. Simon Gauzy erzielte den Ehrenpunkt für Ochsenhausen, aufseiten der Gastgeber war Darko Jorgic mit zwei Einzelerfolgen der Matchwinner.

Die vierte Auswärtsniederlage

Für die TTF war es die vierte Auswärtsniederlage der laufenden Saison und ein weiterer Rückschlag in der Tabelle. Mit 6:8 Punkten rutschten die Oberschwaben auf den sechsten Platz ab und müssen in den nächsten Spielen zusehen, den Anschluss nach oben nicht zu verpassen.

Die Aufstellung von Ochsenhausen war im Vorfeld aufgrund von internationalen Turnieren und Verletzungssorgen lange offen und am Ende im Vergleich zum letzten Spiel dennoch unkompliziert. In unveränderter Besetzung, wie bei der Niederlage in Bad Königshofen, traten die TTF an. Die Hoffnungen ruhten auf Simon Gauzy, Alvaro Robles und Can Akkuzu. Hugo Calderano (Turniersieg beim WTT-Contender in Muscat) und Samuel Kulczycki (weiter verletzt) mussten erneut passen. Bei Saarbrücken waren die Topstars mit Darko Jorgic und Patrick Franziska an Bord.

Jorgic untermauert Favoritenrolle

Die Saarbrücker Favoritenrolle untermauerte Jorgic im Auftaktmatch, in welchem er Robles klar mit 3:0 bezwang. Für den momentan formschwachen TTF-Profi war dies bereits die fünfte Niederlage in der laufenden Spielzeit.

Besser machte es Gauzy gegen den Deutschen Cedric Meissner. Den ersten Satz konnte sich der Saarbrücker noch sichern, doch Gauzy ließ sich davon nicht beeindrucken und setzte sich dank einer Leistungssteigerung am Ende mit 3:1 durch.

Freude hält nicht lang

Doch die Freude über den Ausgleich hielt aus Sicht der TTF nur kurz. Im dritten Match blieb Akkuzu gegen einen stark aufgelegten Franziska in drei Sätzen ohne Chance. Der Vollständigkeit halber: Akkuzu ist bereits seit einiger Zeit angeschlagen und ist nur wenig bis gar nicht im Training. Aufgrund der aktuellen angespannten Personalsituation stand er dennoch erneut im Aufgebot.

Im Topspiel schenkten sich Gauzy und Jorgic danach nichts. Die Entscheidung fiel erst im fünften Satz, am Ende siegte Jorgic und machte Saarbrückens 3:1-Sieg perfekt.

TTF-Trainer und -Präsident hadern

TTF-Trainer Yong Fu erkannte die verdiente Niederlage an und machte seinem Team keinen Vorwurf: „Unsere Situation ist aktuell nicht so einfach und das hat man im Spiel gesehen. Simon und Alvaro sind müde direkt vom WTT-Turnier aus Muscat zurückkommen und Can ist eigentlich seit zwei Wochen verletzt und sollte auch nicht spielen“ sagte er. „Leider haben wir momentan keine andere Wahl und diese drei mussten wie schon bereits letzte Woche durchspielen. Nun sind wir froh, dass wir in der Liga über einen Monat Pause haben. Wir wollen die Zeit zur Regeneration und Erholung nutzen und dann greifen wir im November mit frischen Kräften wieder voll an. Die Saison ist noch lang.“

In eine ähnliche Kerbe schlug auch TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Glückwunsch nach Saarbrücken. Es ist ohnehin schon immer schwer hier zu bestehen und unser Lazarett mit den verletzten Samuel und Can hat die Chancen im Vorfeld sicherlich nicht erhöht“, bilanzierte er. „Dazu kommt, dass Alvaro momentan in einem Loch unterwegs ist und wir mit Simon eigentlich nur einen Spieler hatten, der Gegenwehr leisten konnte.“ Den vollen WTT-Kalender würden die Teams nun immer mehr zu spüren bekommen und das sei nicht gut für die Gesamtentwicklung. „Das ist aber aktuell leider die Realität. Jammern bringt uns nun aber nicht weiter und alle müssen wieder nach vorn schauen“, so Pejinovic. „Es ist klar, dass wir schon deutlich bessere Starts in der Liga hatten, nun gilt es aber nach vorn zu blicken und die Pause zu nutzen, um stärker zurückzukommen.“

Nächstes Spiel am 20. November

Weiter geht es für die TTF im Pokal-Viertelfinale am 20. November beim TTC Zugbrücke Grenzau. Das nächste Spiel in der Liga bestreitet Ochsenhausen am 24. November ebenso gegen Grenzau, dann aber vor heimischem Publikum.

Die Statistik zum Spiel:

1.FC Saarbrücken ‐ TTF Liebherr Ochsenhausen 3:1. Ergebnisse: Darko Jorgic ‐ Alvaro Robles 3:0 (13:11, 11:8, 11:6), Cedric Meissner ‐ Simon Gauzy 1:3 (11:5, 4:11, 9:11, 7:11), Patrick Franziska ‐ Can Akkuzu 3:0 (11:2, 11:4, 11:6), Darko Jorgic ‐ Simon Gauzy 3:2 (11:2, 8:11, 11:6, 7:11, 11:8).