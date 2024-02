Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben am Samstagabend in einem wahren Tischtennis-Krimi einen herben Rückschlag im Kampf um die Play-offs in der Tischtennis-Bundesliga einstecken müssen. Gegen den TSV Bad Königshofen musste man sich trotz einer 2:0-Führung noch mit 2:3 geschlagen geben.

Vor 330 Zuschauern punkteten Hugo Calderano und Simon Gauzy für die TTF. Durch die Niederlage rutschten die Oberschwaben vom vierten auf den achten Platz ab und müssen schleunigst zusehen, in den nächsten Wochen zu punkten und die Kurve zu bekommen.

Personell gab es auf beiden Seiten keine Überraschungen und die bestmöglichen Teams standen sich gegenüber. Aufseiten der Gastgeber sollten Hugo Calderano, Simon Gauzy und Samuel Kulczycki dafür sorgen, die zwei Punkte in Ochsenhausen zu behalten. Bad Königshofen setzte auf das Trio aus Jin Ueada, Filip Zeljko und Bastian Steger.

Den Abend eröffnete Hugo Calderano, erstmals seit dem Liebherr-Final-Four wieder im Einsatz, gegen Filip Zeljko. Die Nummer sieben der Welt aus Ochsenhausen dominierte das Spiel von Beginn an und brachte sein Team mit einem 3:1-Erfolg in Führung. Lediglich den dritten Satz musste der Brasilianer seinem Gegenspieler überlassen.

Im zweiten Spiel legte der Teamkapitän der TTF, Simon Gauzy, direkt nach. Er bezwang die Nummer eins der Gäste, Jin Ueda, glatt in drei Sätzen und zeigte dabei eine bärenstarke Leistung. Der formstarke Gauzy baute seine Gesamtbilanz der laufenden Saison auf 11:2 aus und führt damit das Ranking der Tischtennis-Bundesliga an.

Mit dem 2:0 im Rücken hatte Samuel Kulczycki in seinem Duell gegen Bastian Steger den ersten Matchball für die TTF, die er aber trotz 2:1-Satzführung nicht nutzen konnte. Im fünften Satz unterlag der junge Pole dem deutschen Routinier denkbar knapp.

Auch im vierten Spiel des Abends sollte noch keine Entscheidung fallen. Hugo Calderano konnte gegen Jin Ueda nicht an seine Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen und unterlag dem Japaner mit 1:3. Zu keiner Phase konnte Calderano zu seinem Matchplan finden und so ging die Partie in das Schlussdoppel.

Dort sollte das Tischtennis-Drama ein bitteres Ende aus Sicht der TTF finden. Gauzy/Kulczycki kämpften gegen Steger/Zeljko. Im entscheidenden fünften Satz hatten die Gäste das Glück auf ihrer Seite und jubelten für ihre Farben.

Ein enorm bitteres Ergebnis für die TTF, die nicht nur eine 2:0-Führung verspielten, sondern durch die Niederlage ebenfalls Big Points gegen einen direkten Konkurrenten um die Play-off-Ränge verspielten.

Manuel Pfender, Teammanager der TTF, ordnete den Abend wie folgt ein: „Es war ein intensives und hochklassiges Duell heute und für die Zuschauer ein wahres Highlight. Für uns war das Ergebnis sehr bitter, vor allem, nachdem wir sehr gut gestartet sind. Dennoch hat Bad Königshofen am Ende verdient gewonnen.“ Mit Blick auf die kommenden Wochen ergänzt er: „Ab sofort heißt es für uns verlieren verboten. Bereits am kommenden Sonntag müssen wir eine klare Reaktion gegen Bremen zeigen.“

Auch Präsident Kristijan Pejinovic äußerte sich: „Ein bitterer Tag für uns. Es war ein Kampf auf Messers Schneide und aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden heute gerecht gewesen, welches es im Tischtennis leider nicht gibt. An einigen Stellen war es aus unserer Sicht zu wenig, neben dem Glück hat uns an einigen Stellen auch die nötige Energie gefehlt. Für die Köpfe ist es nun enorm schwer, nachdem wir auch zuletzt in Mainz schon mit dem gleichen Ergebnis verloren haben. Nun müssen wir schauen, dass wir schnellstmöglich den Schalter umlegen.“

Bereits am kommenden Sonntag haben die TTF die Chance zur Wiedergutmachung. Dann kommt es um 13 Uhr zum Duell gegen den SV Werder Bremen in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Tickets gibt es im Ticketshop der TTF (https://ttfo.de/tickets).

TTF Liebherr Ochsenhausen – TSV Bad Königshofen 2:3. Die einzelnen Spiele im Überblick: Hugo Calderano – Filip Zeljko 3:1 (11:3, 14:12, 9:11, 11:6), Simon Gauzy – Jin Ueada 3:0 (11:8, 11:8, 11:7), Samuel Kulczycki – Bastian Steger 2:3 (6:11, 11:6, 12:10, 9:11, 8:11), Hugo Calderano – Jin Ueada 1:3 (15:17, 11:7, 8:11, 7:11), Gauzy/Kulczycki – Steger/Zeljko 2:3 (11:6, 7:11, 9:11, 11:8, 9:11).