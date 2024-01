Mit dem Liebherr-Final-Four um den deutschen Tischtennis-Pokal steht am kommenden Sonntag das erste große Highlight der aktuellen Spielzeit an. In der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm, welche mit knapp 5000 Zuschauern bereits ausverkauft ist, kämpfen die letzten vier verbliebenen Teams um den Titel. Mit dabei sind auch wieder die TTF Liebherr Ochsenhausen, die mit dem Einzug ins Halbfinale gegen den 1. FC Saarbrücken (Spielbeginn: 11 Uhr) ihr erstes kleines Saisonziel erreicht haben. Auf dem Weg dahin hatten die Oberschwaben die Ligakonkurrenten aus Mainz und Grenzau souverän bezwungen.

Andere Vorzeichen

Die Vorzeichen für die diesjährigen Auflage sind etwas anders als im Vorjahr, als die TTF (Deutscher Pokalsieger 2002, 2003, 2004 und 2019) als Außenseiter am späteren Sieger Neu-Ulm gescheitert waren.

Durch die Rückkehr von Hugo Calderano ist Ochsenhausen an einem guten Tag auf Augenhöhe mit den beiden Topfavoriten aus Düsseldorf und Saarbrücken einzuschätzen, entsprechend rechnen sich die TTF auch größere Chancen auf den Titel aus. Allerdings darf auch der ASV Grünwettersbach, vierter Teilnehmer und Pokalsieger von 2020, nicht unterschätzt werden.

Eine hohe Hürde

Bevor das Team von Cheftrainer Yong Fu allerdings vom Titel träumen darf, gilt es im Halbfinale zunächst eine hohe Hürde aus dem Weg zu räumen mit dem amtierenden Champions-League-Sieger Saarbrücken. In der Liga musste sich Ochsenhausen zuletzt mit 1:3 geschlagen geben, doch in diesem einen Spiel werden die Karten neu gemischt.

Angeführt von Hugo Calderano und Teamkapitän Simon Gauzy, welche gesetzt sein dürften, sind auch die anderen Spieler um Alvaro Robles, Can Akkuzu, Samuel Kulczycki und Hayate Suzuki hochmotiviert, ins Finale einzuziehen. Erfreulich aus TTF-Sicht ist, dass die beiden zuletzt verletzten Akkuzu und Kulczycki wieder auf dem Weg der Besserung sind und eine Option für den Spieltagskader sein werden.

Personell die Qual der Wahl

Auf der Gegenseite hat der Saarbrücker Trainer Wang Zhi ebenfalls die Qual der Wahl aus einem breiten und sehr starken Kader sein Trio auszuwählen. Wie auch bei Ochsenhausen dürften mit den beiden Superstarts Patrick Franziska und Darko Jorgic zwei Startplätze fix vergeben sein.

Um den letzten freien Platz bewerben sich Yuto Muramatsu, Cedric Meissner, Cedric Nuytinck und Eduard Ionescu, wobei den beiden zuerst Genannten die besten Chancen eingeräumt werden. Den Einzug ins Final-Four sicherten sich die Saarbrücker durch Erfolge über Bad Homburg und Werder Bremen.

Düsseldorf oder Grünwettersbach

Der Gegner im Finale wird ebenfalls um 11 Uhr und parallel am zweiten Tisch ausgespielt. Dort trifft der aktuelle deutsche Meister Borussia Düsseldorf im zweiten Halbfinale auf den Außenseiter ASV Grünwettersbach. Alles andere als ein Sieg Düsseldorfs wäre eine große Überraschung, auch wenn es kein Selbstläufer wird. Dies zeigte nicht zuletzt das Ligaspiel, welches der Rekordmeister nur knapp mit 3:2 für sich entscheiden konnte.

Welches Team auf den Titelverteidiger TTC Neu-Ulm folgt (hat in diesem Jahr keine Lizenz beantragt), wird sich im Anschluss der Partien nach einer kurzen Umbaupause zeigen. Sollten die TTF als Lokalmatador das Halbfinale tatsächlich überstehen, wäre es nur noch ein Schritt bis zum Titelgewinn. Dennoch gilt es zuvor den ersten Schritt zu gehen und den Fokus auf das Halbfinale zu legen.

Pejinovic stolz und voller Vorfreude

„Die Vorfreude auf dieses große Event ist enorm und es erfüllt mich und uns als gesamten Verein auch mit Stolz, dass wir wieder zu den besten vier Mannschaften in Deutschland gehören“, sagt TTF-Präsident Kristijan Pejinovic.

„Gemeinsam mit dem anderen Team aus Baden-Württemberg, dem ASV Grünwettersbach, wollen wir versuchen, den beiden aktuell besten Mannschaften in der Liga, Düsseldorf und Saarbrücken, Paroli zu bieten, auch wenn wir schauen müssen, in welcher Verfassung Hugo von den WTT-Finals beziehungsweise auch in welcher Verfassung die zuletzt verletzten Spieler zurückkommen.“

Halbfinale für TTF-Trainer 50:50-Nummer

„Wir sind bereit, diese große Aufgabe anzugehen. Mit dem Training seit Weihnachten bin ich sehr zufrieden, die Jungs haben gut mitgezogen und es war sehr effektiv. Zum ersten Mal seit Wochen stehen uns wieder alle Spieler zur Verfügung“, so TTF-Trainer Yong Fu. „Natürlich habe ich meine Aufstellung schon länger im Kopf, dennoch ist es immer gut, flexibel auf mögliche Eventualitäten reagieren zu können.“

Mit Blick auf das Halbfinale werde die Tagesform entscheidend sein: „Das Spiel ist für mich eine 50:50-Nummer. Beide Mannschaften kennen einander gut und haben schon oft gegeneinander gespielt. Am Ende werden Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden.“

Das Pokal-Final-Four bei Dyn Sports und im TV

Alle drei Partien des Liebherr-Pokal-Final-Fours werden live bei Dyn Sports übertragen. Im TV-Hauptprogramm der ARD wird zudem am Veranstaltungstag in einer mehrminütigen Zusammenfassung über das Event berichtet und der Saarländische Rundfunk zeigt am Sonntagabend um 18.45 Uhr eine 30-minütige Sondersendung. Eine ausführliche Zusammenfassung wird am Montag, 8. Januar, ab 18.30 Uhr bei Sport 1 zu sehen sein.