Nach zuletzt zwei Niederlagen in Serie sind die TTF Liebherr Ochsenhausen auf Tabellenplatz sieben in der Tischtennis-Bundesliga abgerutscht. Dadurch ist das Team von Cheftrainer Fu Yong, das nach 13 Spieltagen mit einer negativen Bilanz von 12:14 Punkten dasteht, mit Blick auf das angestrebte Ziel, die Qualifikation für die Play-offs, ins Hintertreffen geraten. Zwei Zähler beträgt der Rückstand der Ochsenhauser auf den Tabellenvierten TTC Schwalbe Bergneustadt. Im Interview spricht Präsident Kristijan Pejinovic über die aktuelle Lage und das anstehende Heimspiel gegen den SV Werder Bremen.

Nach zwei Siegen vor dem Jahreswechsel lagen die TTF auf Kurs in Sachen Play-offs. Es folgten die Niederlagen beim Schlusslicht Mainz (2:3) und zuletzt gegen Königshofen (2:3). Damit steht Ochsenhausen aktuell nur auf Platz sieben. Schrillen jetzt die Alarmglocken?

Nein, die Alarmglocken schrillen nicht. Es ist aber bitter, dass wir sowohl gegen Mainz als auch gegen Königshofen verloren haben. Wir hatten den Sieg jeweils in der Hand, haben jedoch den Sack nicht zumachen können. Gegen Mainz hatten wir keinen Zugriff auf Hugo Calderano, der auf der WTT-Tour in Indien unterwegs war, und Hayate Suzuki, der bei den japanischen Meisterschaften weilte. Überraschend mussten wir noch auf Alvaro Robles verzichten, der in Indien das Finale im Mixed erreicht hatte. Simon Gauzy kam mit 22 Stunden Flug in den Knochen erst am Samstagabend an und war dann am Sonntag einfach nicht topfit. So mussten dann die zuvor lange verletzten Can Akkuzu und Samuel Kulczycki ran und wir sind quasi nur mit einem halb einsetzbaren Spieler angetreten. Daher war ich nicht sauer über die Niederlage gegen das Schlusslicht.

Trotz allem kann Platz sieben nicht der Anspruch der TTF sein, gerade nach der Verpflichtung von Hugo Calderano zur laufenden Saison. Wie erklären Sie sich die schwankenden Leistungen des Teams?

Olympia 2024 in Paris ist einer der Hauptgründe. Dadurch sind die Spieler in dieser Saison noch mehr bei internationalen Turnieren unterwegs, um Punkte für die Qualifikation zu sammeln. Hinzu kommen noch die langen, verletzungsbedingten Ausfälle von Samuel Kulczycki und Can Akkuzu, die zwei beziehungsweise dreieinhalb Monate nicht zur Verfügung standen. Die Belastung durch die internationalen Auftritte hat sich auch gegen Königshofen niedergeschlagen. Beim TSV spielen nur Spieler, die international kaum bis gar nicht mehr unterwegs sind. Beim Stand von 2:0 für uns hat sich bei Hugo Calderano dann noch die Hüfte gemeldet, er hat ein Stechen gespürt. Da ging ihm viel durch den Kopf und das Spiel gegen Ueda war weg. Im Doppel war Simon Gauzy voll da, während Samuel Kulczycki ein wenig verunsichert war aufgrund seiner Einzelniederlage. So sind wir jetzt Siebter. Es ist aber noch alles drin in Sachen Play-offs. Es sind ja nur zwei Punkte Rückstand zu Platz vier.

Was muss sich nun ändern, um das gesetzte Ziel Play-offs zu erreichen? Wer ist besonders gefordert?

Vor allem bei Alvaro Robles und Samuel Kulczycki muss der Knoten platzen. Alvaro muss neben seinen internationalen Verpflichtungen noch mehr den Fokus auf den Verein richten. Da ist er einfach in der Pflicht. Samuel fehlt nach der Verletzung noch die Spielpraxis. Er muss sich aber auch an die eigene Nase fassen. Sobald er das TTF-Trikot anzieht ist er einfach in der Verantwortung und muss dieser auch nachkommen. Von beiden erwarte ich mir vor allem im Doppel mehr, beide sind ja Doppel-Spezialisten. Wir haben noch kein Doppel gewonnen, egal in welcher Zusammenstellung. Das ist nicht unser Anspruch. Mit Simon Gauzy bin ich absolut zufrieden. Er hat die beste Einzelbilanz in der Bundesliga. Auch Hugo Calderanos Einzelbilanz passt insgesamt. Er hatte nur einen richtigen Aussetzer, gegen den Mainzer Mladenovic in der Hinrunde. Hayate Suzuki liegt im Soll.

Am Sonntag (13 Uhr) steht das Heimspiel gegen den Tabellennachbarn SV Werder Bremen (12:14 Punkte) an. Da ist ein Sieg Pflicht?

Absolut, da muss ein Sieg her, um nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten. Wenn wir am Sonntag verlieren sollten, dann würde es schwer werden in Sachen Play-offs. Ein Selbstläufer wird das Spiel gegen Bremen nicht, Werder muss ja auch gewinnen mit Blick auf Rang vier. Vor allem Mattias Falck gilt es zu knacken. Unsere personelle Besetzung ist noch unklar. Definitiv fehlen wird Hayate Suzuki, der noch bis Mitte Februar unitechnisch in Japan gebunden ist. Can Akkuzu fällt auf jeden Fall angeschlagen aus.

Zur Person: Kristijan Pejinovic ist seit 2012 Präsident der TTF Liebherr Ochsenhausen. Davor war er zehn Jahre lang Manager des Bundesligisten. Der 43-Jährige ist verheiratet, hat zwei Kinder und wohnt in Biberach.