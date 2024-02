TTF Liebherr Ochsenhausen bestreiten Duell um einen Play-off-Platz

Nach der überraschenden Niederlage beim Tabellenletzten in Mainz haben die TTF Liebherr Ochsenhausen am Samstag die Chance, es besser zu machen. Zum Topspiel des 14. Spieltags empfängt das Team aus Oberschwaben den TSV Bad Königshofen um 19 Uhr in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle. Mit Blick auf die Tabelle der Tischtennis-Bundesliga und die Play-off-Plätze geht es um viel, denn der Tabellenfünfte (12 Punkte) empfängt den Tabellendritten (14 Punkte).

Für die TTF läuft es auch nach der Winterpause noch nicht rund. Das anvisierte Ziel, im neuen Jahr mehr Konstanz in die Leistungen beziehungsweise in die Ergebnisse zu bringen, konnte bis dato noch nicht in die Realität umgesetzt werden. Dem Halbfinalaus im Pokal folgten der Heimsieg gegen Mühlhausen und die nicht eingeplante Niederlage in Mainz. Folglich konnte man sich nicht von der Konkurrenz absetzen und steckt weiterhin mittendrin im Kampf um die Plätze drei und vier.

Als Tabellenfünfter mit zwölf Punkten fehlen den TTF auf den kommenden Gegner Bad Königshofen, der aktuell auf dem dritten Platz steht, zwei Punkte. Auf der anderen Seite hat man allerdings dem punktgleichen Achtplatzierten TTC Grentau nur das bessere Satzverhältnis voraus. Vorsicht ist also geboten und ein Heimsieg wäre für Ochsenhausen von großer Bedeutung. Mut macht die Tatsache, dass die Mannschaft von Cheftrainer Yong Fu zumindest zu Hause eine Macht ist und bislang vor den eigenen Zuschauern keine Punkte abgegeben hat.

Personell steht den TTF zu diesem Spiel fast der komplette Kader zur Verfügung. Hugo Calderano, Simon Gauzy und Co. sind gesund von ihren Turnieren zurückgekehrt und seit dieser Woche wieder vor Ort. Aufgrund der Brisanz dieses Duells ist zu erwarten und auch nötig, dass die bestmögliche Aufstellung an der Platte stehen wird.

Aber auch die Gäste stellen ein starkes Team. Angeführt vom deutschen Altmeister Bastian Steger, konnten auch Filip Zeljko und Martin Allegro in der Vorrunde überzeugen. Im Vergleich zum Hinspiel, das Bad Königshofen gewinnen konnte, haben die Gäste zudem noch ein neues Ass im Ärmel: Neuzugang Jin Ueada ist seit dem Jahreswechsel ebenfalls spielberechtigt, nachdem er die erste Hälfte der Saison aufgrund eines Wechselfehlers verpasste.

Auch Ochsenhausens Spitzenspieler Hugo Calderano erwartet einen heißen Ritt am Samstagabend: „Bad Königshofen hat vier starke Spieler im Kader und es wird mit Sicherheit ein harter Kampf. Vor allem weil es gegen einen direkten Konkurrenten um die Play-offs geht, steckt viel Brisanz in diesem wichtigen Duell. Es ist für uns bestimmt ein kleiner Vorteil, zu Hause vor unseren tollen Fans zu spielen, die uns immer lautstark unterstützen.“