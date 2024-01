Die TTF Liebherr Ochsenhausen bleiben in der Tischtennis-Bundesliga zu Hause weiter ungeschlagen. Im Duell gegen den Post SV Mühlhausen feierte das Team von Cheftrainer Yong Fu vor rund 220 Zuschauern einen verdienten 3:1-Heimsieg. Simon Gauzy mit zwei Punkten und Samuel Kulczycki, der ein starkes Comeback feierte, überzeugten. Mit dem Sieg über den Tabellendritten haben sich die Oberschwaben nach dem Halbfinalaus im Pokal stark zurückgemeldet und sind in der Tabelle selbst auf Platz drei vorgerückt.

Ohne Hugo Calderano, dafür aber mit Teamkapitän Simon Gauzy, Heimspieldebütant Samuel Kulczycki und den erst am frühen Morgen aus Katar zurückkommenden Alvaro Robles, gingen die TTF in die Partie. Mühlhausen setzte auf ein erfahrenes Trio aus Steffen Mengel, Daniel Habesohn und Ovidiu Ionescu.

Start nach Maß

Simon Gauzy sorgte im ersten Spiel für einen Start nach Maß für Ochsenhausen. Er ließ seinem Gegenüber Daniel Habesohn in drei Sätzen nicht den Hauch einer Chance und nutzte seinen ersten Matchball zum klaren 3:0-Erfolg.

Samuel Kulczycki tat es im darauffolgenden Match seinem Teamkollegen gleich und ließ die TTF erneut jubeln. Nach einem fulminanten Start besiegte der junge Polen den zuletzt stark spielenden Steffen Mengel mit 3:1 und baute die Führung auf 2:0 aus. Eine bemerkenswerte Leistung von Kulczycki, der nach seiner langen Verletzungspause erstmals wieder zum Einsatz gekommen war.

Gauzy macht Sack zu

Mühlhausen gab sich aber noch nicht geschlagen und verkürzte im dritten Einzel. Robles hatte gegen Ioenscu im Entscheidungssatz das Nachsehen.

Keine Lust auf Spannung hatte aber Simon Gauzy, welcher den Sack zumachte. Im Duell der beiden Einser knüpfte er an seine Performance aus dem ersten Spiel an und führte sein Team mit einem weiteren 3:0-Erfolg gegen Steffen Mengel zum Gesamtsieg.

Zufriedenheit im TTF-Lager

Entsprechend glücklich zeigte sich der Matchwinner im Anschluss. „Ich freue mich sehr darüber, dass ich heute eine gute Leistung zeigen konnte und zwei Punkte zum Sieg beisteuern konnte“, sagte Gauzy. „Aber auch Samuel gebührt großer Respekt, es ist sehr schwer nach fast drei Monaten Pause direkt so stark zu spielen, wie er es heute getan hat.“ Mit Blick auf das Play-off-Rennen ist der Franzose zuversichtlich: „Nun haben wir es wieder in der eigenen Hand und ich bin mir sicher, dass wir den Einzug unter die Top vier schaffen werden.“

TTF-Präsident Kristijan Pejinovic war ebenfalls sehr zufrieden. „Glückwunsch an das Team. Ich denke es war heute ein sogenanntes Vier-Punkte-Spiel, welches wir trotz aller Widrigkeiten in der Vergangenheit, für uns entscheiden konnte“, bilanzierte er. „Man hat gesehen, dass die Jungs nach der Niederlage im Pokal eine Reaktion zeigen wollten. Ich denke, dass die Zuschauer diese heute deutlich sehen konnten.“

Nächstes Spiel am 28. Januar

Weiter geht es für die TTF in der Bundesliga am 28. Januar mit einem Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05. Das nächste Heimspiel in der Dr.-Hans-Liebherr-Sporthalle findet am 3. Februar statt. Dann ist der TSV Bad Königshofen zu Gast in Ochsenhausen.

Die Partie im Stenogramm

TTF Liebherr Ochsenhausen - Post SV Mühlhausen 3:1. Ergebnisse: Simon Gauzy - Daniel Habesohn 3:0 (11:8, 11:6, 11:9), Samuel Kulczycki - Steffen Mengel 3:1 (13:11, 11:7, 8:11, 11:7), Alvaro Robles - Ovidiu Ionescu 2:3 (8:11, 11:13, 20:18, 11:8, 4:11), Simon Gauzy - Steffen Mengel 3:0 (11:8, 11:7, 12:10).