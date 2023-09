Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben am dritten Spieltag der Tischtennis–Bundesliga vor rund 200 Zuschauer ihren ersten Saisonsieg gefeiert. In einer umkämpften Partie führte Simon Gauzy seine Mannschaft mit zwei Einzelsiegen in der Ochsenhauser Dr.-Hans–Liebherr–Sporthalle zum wichtigen 3:1–Erfolg gegen den 1. FSV Mainz 05.

TTF–Coach stellt Gauzy und Calderano auf

TTF–Coach Yong Fu stellte die vermeintlich beste verfügbare Mannschaft auf. Die Ochsenhauser spielten mit Teamkapitän Simon Gauzy an Position eins, Rückkehrer Hugo Calderano an Position zwei und Can Akkuzu an drei. Auf der Bank saßen der frisch gewordenen Papa Alvaro Robles, Samuel Kulczycki und Hayate Suzuki.

Die Gäste aus Mainz, als Außenseiter angereist, hielten mit Luka Mladenovic, Rares Sipos und Carlo Rossi dagegen. Der chinesische Zugang Yongyin Li war zwar vor Ort, verzichtete angeschlagen aber auf einen Einsatz.

Probleme mit unkonventionellem Spielstil

Das Spiel eröffnete TTF–Profi Simon Gauzy gegen den rumänischen FSV–Zugang Rares Sipos. Der Franzose Gauzy ließ seinem Gegner im ersten Satz keine Chance, mit zunehmender Spieldauer verlief die Partie aber zunehmend ausgeglichener. Nachdem der zweite und vierte Satz knapp an den Mainzer gingen und der TTF–Profi zwischendurch den dritten Satz gewinnen konnte, ging es in den Entscheidungsdurchgang. Dort zeigte sich der Ochsenhauser nervenstärker und sorgte für die 1:0–Führung der TTF.

Danach standen sich der Brasilianer Hugo Calderano und der Luxemburger Luka Mladenovic gegenüber. Mit dessen unkonventionellem Spielstil kam der TTF–Rückkehrer nur schwer zurechtkam, Calderano konnte seinen Gegenüber zu keiner Zeit kontrollieren. Mladenovic setzte seinen Spielstil mit vielen Schnittwechseln unbeeindruckt durch und gewann die Partie in vier Sätzen.

Gauzy besiegelt TTF–Sieg

An Can Akkuzu war es nun, die Partie wieder in Richtung der TTF zu drehen. Gegen den Italiener Carlo Rossi, Mitglied der Ochsenhauser Trainingsgruppe, sahen die Zuschauer von Beginn an ein hart umkämpftes Spiel. Akkuzu ging nach Sätzen zweimal in Führung, doch Rossi glich jeweils aus. Ab der Mitte des fünften Durchgangs reichte ein kleiner Lauf des TTF–Franzosen aus, um letztlich den Sieg einzufahren.

Im letzten Einzel traf Gauzy auf Luka Mladenovic. Mit dem Rückenwind seines Auftakterfolgs, hielt der TTF–Profi seinen Gegner drei Sätze lang in Schach und so war der 3:1–Heimsieg für Ochsenhausen besiegelt.

TTF–Präsident hofft, dass Knoten geplatzt ist

„Heute war es eine sehr hart umkämpfte Partie. Man hat unseren Jungs angesehen, dass alle mit einer gewissen Last auf dem Rücken gespielt haben, wodurch einige verkrampft gewirkt und gespielt haben“, sagte TTF–Präsident Kristijan Pejinovic nach der Partie. „Bei Simon war dies im ersten Spiel der Fall, doch im zweiten Spiel konnte man sehen, dass er auch sehr souverän und spritzig spielen kann und das Selbstvertrauen seines WTT–Titels mitgebracht hat.“

Hugo Calderano hätte mit dem Kopf durch die Wand gewollt, was gegen einen Antitop–Spieler nicht funktioniert habe. „Auch Can wurde nach einem ersten klaren Satzgewinn plötzlich nervös, doch am Ende konnte er sich den Sieg noch erkämpfen. Umso glücklicher bin ich über den heutigen Gesamterfolg und ich hoffe, dass der Knoten unseres Team nun geplatzt ist und die Lockerheit wieder zurückkommt“, so Pejinovic. „Ein weiterer Patzer hätte den Druck nur unnötig weiter erhöht und man weiß nie in welche Richtung die Stimmung dann kippt. Vielen Dank an alle Zuschauer die uns heute unterstützt haben. Wir werden uns nun gut auf die nächsten Spiele vorbereiten und wollen weitere Siege gegen kommende starke Gegner holen.“

Zufriedener Matchwinner

Auch Matchwinner Simon Gauzy war froh, die ersten Punkte geholt zu haben. „Ich bin sehr zufrieden mit unserem heutigen Sieg und natürlich auch mit meinen beiden gewonnenen Punkte. Dass es in der Bundesliga keine einfachen Gegner mehr gibt, hat man heute gesehen“, bilanzierte er.

„Gegen Luka ist es immer kompliziert zu spielen, doch ich habe mich heute gegen ihn gut gefühlt und ihn wie bereits bei einem WTT–Turnier in Tschechien geschlagen. Nun blicken wir positiv nach vorn auf die kommenden Aufgaben.“

Nächstes Heimspiel am 29. September

Das nächste Bundesliga–Spiel der Ochsenhauser steigt am Dienstag, 19. September, in Bremen. Am Freitag, 29. September (19 Uhr), treffen die TTF dann zu Hause auf den ASV Grünwettersbach.

Die Partie im Überblick:

TTF Liebherr Ochsenhausen — 1.FSV Mainz 05 3:1. Ergebnisse: Simon Gauzy — Rares Sipos 3:2 (11:4, 8:11, 11:5, 9:11, 11:4), Hugo Calderano — Luka Mladenovic 1:3 (12:14, 8:11, 11:7, 5:11), Can Akkuzu — Carlo Rossi 3:2 (11:8, 8:11, 11:1, 5:11, 11:7), Simon Gauzy — Luka Mladenovic 3:0 (11:6, 12:10, 11:3).