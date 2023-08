TTF–Auftakt beim Meister

Die neue Saison der Tischtennis–Bundesliga startet am kommenden Wochenende. Für die TTF Liebherr Ochsenhausen hätte die Auftakthürde am ersten Spieltag dabei kaum schwerer sein können. Das Team von Trainer Yong Fu reist zum Topspiel nach Düsseldorf zur Borussia, um dort am Sonntag den amtierenden deutschen Meister herauszufordern. Spielbeginn ist um 16 Uhr.

Erwartungen nach oben justiert

Ohne Frage, vor allem auswärts wird diese Aufgabe sehr schwierig, dennoch brauchen sich die TTF bei diesem Spiel und generell in diesem Jahr nicht verstecken. Mit der Verpflichtung von Hugo Calderano, der aktuellen Nummer fünf der Weltrangliste, sind die Erwartungen des Clubs in dieser Saison hoch und im Vergleich zur vergangenen Spielzeit nochmals ein Stück nach oben justiert worden.

Der Kader der Vorsaison um Simon Gauzy, Alvaro Robles, Can Akkuzu und Samuel Kulczycki, welcher bis ins Play–off–Halbfinale kam, konnte gehalten werden und neben Calderano auch noch um das japanische Talent Hayate Suzuki verstärkt werden. Das Ziel lautet deshalb, bei der Vergabe der Titel mitzusprechen und die Top zwei der Liga, Düsseldorf und Saarbrücken, anzugreifen.

Geht es nach Can Akkuzu, will man dieses direkt am Sonntag zeigen: „Nach einer kurzen Vorbereitung mit dem Team spüren wir mehr und mehr das Kribbeln und die Vorfreude, dass die Tischtennis–Bundesliga am Wochenende wieder startet. Unser Ziel ist es jedes Spiel zu gewinnen.“

Düsseldorf heißester Titelanwärter

Das Düsseldorfer Team um Trainer Danny Heister ist mit ihrem Kader dennoch auch in diesem Jahr wieder der heißeste Anwärter auf den Titel. Die Leistungsträger Dang Qiu, Anton Källberg, die deutsche Legende Timo Boll sowie das deutsche Talent Kay Stumper sind weiterhin beim Rekordmeister aktiv.

Mit dem jungen Norweger Borga Haug wurde ein weiterer Spieler für die Breite verpflichtet. Gerade Qiu und Källberg haben in der vergangenen Saison überragende Leistungen gezeigt und werden wohl auch in der neuen Runde zum Kreis der absoluten Topspieler gehören.

Spieler sind im Rhythmus

Eine längere Sommerpause wie in anderen Sportarten gab es für die Profis der TTF nicht. Die vergangenen Monate waren geprägt von vielen internationalen Einzelturnieren und Wettbewerben, weshalb die Spieler im Rhythmus sind und keine lange Anlaufzeit benötigen sollten. Vor Ort und als Team konnten sie im Vorfeld jedoch wenig zusammen trainieren.

Um den Teamspirit zu stärken, verbrachte die Gruppe deshalb gemeinsam am vergangenen Wochenende zwei Tage in den Bergen von Oberjoch. Beim Wandern, Klettern und weiteren Aktivitäten stimmte man sich gemeinsam auf die kommenden Aufgaben ein.