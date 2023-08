„Traumduo der Klassik“ in Ochsenhausen

Ein Violinabend findet am Sonntag, 27. August, 19 Uhr, im Bibliothekssaal Ochsenhausen statt. Mit dem Violinvirtuosen Benjamin Schmid, begleitet von seiner Ehefrau Ariane Haring am Klavier, sei es gelungen, das „Traumduo der Klassik“, wie es die österreichische Presse schreibt, nach Ochsenhausen zu holen, schreibt die Landesmusikakademie in ihrer Ankündigung. Seit Langem tritt Schmid regelmäßig bei den Salzburger Festspielen auf, wo er regelmäßig das Publikum begeistert. Sein Schwerpunkt liegt auf in Wien komponierten Werken, darunter Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Alban Berg oder Fritz Kreisler. Auch im Violinabend in Ochsenhausen sind Werke von ihnen zu hören. Schmid spielt auf einer Stradivari ex Viotti aus dem Jahr 1718. Schmid lebt mit seiner Familie in Salzburg, wo er und seine Frau Professuren am Mozarteum innehaben. Das Konzert findet im Rahmen des Ochsenhauser Musiksommers statt, der hochkarätige Aufführungen zusammenfasst. Plätze müssen darum unter www.landesakademie–ochsenhausen.de reserviert werden, der Eintritt ist frei.