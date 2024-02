Testspiel: SV Ochsenhausen bezwingt TSG Achstetten

Der Fußball-Landesligist SV Ochsenhausen hat das Testspiel auf dem heimischen Kunstrasen gegen die TSG Achstetten, den Tabellenzwölften der Bezirksliga Riß, mit 3:1 (1:1) gewonnen.

Die SVO-Tore erzielten Mike Jansen (32.), Christian Wiest (57.) und Berkan Dalkiran (86.), für die TSG traf Florian Geiselmann (16.).

In dieser Woche stehen für den SV Ochsenhausen drei weitere Testspiele an, beim Bezirksligisten SGM Warthausen/Birkenhard (Mittwoch, 19 Uhr), beim Bezirksligisten FC Wacker Biberach (Samstag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz I am Erlenweg) und gegen den A-II-Kreisligisten FC Mittelbiberach (Sonntag, 16 Uhr, Kunstrasenplatz in Ochsenhausen).