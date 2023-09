Teams des SV Ochsenhausen kehren nach Schicksalsschlag auf den Platz zurück

Beim SV Ochsenhausen spielte das Thema Fußball in den vergangenen acht Tagen nur eine untergeordnete Rolle. Der tödliche Verkehrsunfall eines Spielers der ersten Mannschaft drängte alles andere in den Hintergrund.

Dementsprechend war am vergangenen Wochenende auch nicht an einen Einsatz der Landesliga-Mannschaft zu denken. Auch die Spieler der zweiten Mannschaft, die eine Spielgemeinschaft mit dem SV Erlenmoos bilden, verzichteten ebenso wie das Reserveteam auf die Austragung ihrer Partie. Am kommenden Wochenende wollen die Mannschaften aber wieder antreten, wie Abteilungsleiter Albrecht Biechele auf Nachfrage mitteilt.

„Es war der Wunsch der Mannschaft, wieder zu spielen und ein Stück weit nach vorne zu schauen“, sagt Oliver Kupfahl, Interimstrainer des Landesliga-Teams. Somit treten die Ochsenhauser am Samstag um 15.30 Uhr in Heimenkirch an und wollen sich dort als mannschaftliche Einheit präsentieren. Kupfahl hofft, dass das Team nach dem Schicksalsschlag „noch enger zusammenrückt, um den Verlust in der Gemeinschaft auffangen zu können“.