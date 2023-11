Team Stadtmarketing der Stadt Ochsenhausen ist „von den Socken“

Das Team Stadtmarketing der Stadtverwaltung Ochsenhausen ist „von den Socken“: Die im Frühjahr als Werbemaßnahme vorgestellten „Heimatsocka“ entwickeln sich zum weitgereisten Begleiter. Bei einem Wettbewerb, für den Schnappschüsse mit den Heimatsocken eingesandt werden sollten, wurde schnell klar, dass die Socken fast um die ganze Welt reisen. „Von Hamburg über Irland bis zum rund 9000 Kilometer entfernten Tansania waren unsere Heimatsocka unterwegs“, sagt die städtische Wirtschaftsförderin Mirjam Seif. „Unser Team ist völlig von den Socken, wo unsere Heimatsocken überall waren.“ Auch der neue Bürgermeister Philipp Bürkle nennt ein Paar Heimatsocka sein eigen. „Das war ein ganz besonderes Begrüßungsgeschenk“, so Bürkle. Dies teilt die Stadt Ochsenhausen mit.

Als Belohnung für die eingesandten Fotos wurden Preise verlost. Der dritte Platz, ein Foto vom Bierkönig Mallorca, erhält einen Gutschein über zehn Euro. Der zweite Platz ging an ein Foto vom Wild Atlantic Way in Galway bei Irland und wird mit einem Gutschein von 20 Euro belohnt. Den ersten Platz des Fotowettbewerbs belegt ein Foto der „Heimatsocka“ in Tansania. Dafür erhält der Einsender einen Gutschein des örtlichen Gewerbevereins über 30 Euro.

Die „Heimatsocka“ waren Teil einer im Frühjahr vom Team Stadtmarketing ins Leben gerufenen Aktion, mit der Ochsenhausen bei Einheimischen und Gästen bekannter gemacht werden sollte. Neben den Socken gab es Postkarten mit schwäbischen Sprüchen, Schreibblöcke und Kugelschreiber.