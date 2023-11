SVO tritt bei heimstarken Straßbergern an

Mit dem 4:0-Sieg gegen Harthausen kletterte der SV Ochsenhausen auf einen Nichtabstiegsrang. Nun soll zum Jahresabschluss auch die Auswärtsbilanz aufpoliert werden. Am Samstag um 14.30 Uhr wartet mit dem TSV Straßberg allerdings das bisher heimstärkste Team der Liga. Lediglich der SV Mietingen war in Straßberg siegreich, die anderen sechs Gegner fuhren ohne Punktgewinn heim.

Die sieben Auswärtsfahrten des SVO brachten mit einem Punkt nur einen mageren Ertrag. Dass das Team auswärts bisher nur in Heimenkirch punkten konnte, kann sich Interimstrainer Eberson Bortolini nicht recht erklären: „Die Mannschaft spielt dort mit derselben Einstellung“, ist er überzeugt. Helfen würde auch in Straßberg, wenn der SVO seine Qualität über eine längere Zeit abrufen könnte. Auch gegen Harthausen lief es erst nach der Pause richtig rund, nachdem die Verantwortlichen in der Pause mehr Mut von ihrem Team gefordert hatten. Diese mutige Herangehensweise sei auch in Straßberg gefragt, so Bortolini: „Wenn wir uns zurückziehen, klappt es nicht so gut bei uns. Wir dürfen keinen ruhigen Spielaufbau zulassen und müssen den Gegner gleich stressen.“

Wie schon gegen Harthausen wird Torhüter Julian Gebhart nicht im Aufgebot stehen. Das liegt jedoch nicht an seinen Patzern in den Wochen zuvor, sondern an seinem jüngst verkündeten Winterwechsel. Gebharts Platz nimmt A-Jugend-Keeper Julian Miele ein. Fehlen werden in Straßberg zudem die erkrankten David Stellmacher und Lukas Niepel.