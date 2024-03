Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga das Duell mit dem direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Beim SV Hohentengen unterlag das Steiert-Team mit 1:3 (1:0). Die entscheidenden Treffer für die Gastgeber fielen erst in der Nachspielzeit. Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert gelang in der zweiten Halbzeit ein lupenreiner Hattrick.

Die Partie begann ganz im Zeichen des SV Ochsenhausen, der die ersten 20 Minuten das Spiel dominierte und letztlich durch Max Wanner verdient in Führung ging. Marcel Schad kann sogar mit einer guten Chance noch auf 2:0 erhöhen. „Wir haben aus unserer Dominanz vor der Pause zu wenig gemacht und hätten höher führen müssen“, sagte ein enttäuschter Ochsenhauser Trainer Dino Steiert. Nach dem Seitenwechsel musste der SV Hohentengen kommen und er kam auch. Dennoch dauerte es bis zur 67. Minute, als Beckert per Kopf zum ersten Mal zuschlug. „Die Situation haben wir schlecht verteidigt, die Flanke darf gar nicht kommen“, so Steiert.

Nach dem Ausgleich haben beide Mannschaften die Möglichkeit, in Führung zu gehen, für Ochsenhausen scheitern die eingewechselten David Stellmacher (70.) und Jason Natterer (75.). Das war für Steiert eine zweifelhafte Situation, in der es nach seiner Ansicht auch hätte Elfmeter für sein Team geben können. Schiedsrichter Tobias Keck sah es anders und entschied auf Abstoß. In der Nachspielzeit dann doch noch die Siegtreffer für den SVH. Zunächst traf Beckert im dritten Anlauf nach einem Freistoß aus kurzer Distanz, drei Minuten später noch über einen Konter, als der SV Ochsenhausen alles nach vorn geworfen hatte.

„Das war ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten, in dem wir am Ende leider den Kürzeren gezogen haben“, resümierte Steiert. Am kommenden Samstag (15 Uhr) empfängt der SVO den Tabellenführer TSG Balingen II.

SV Hohentengen - SV Ochsenhausen 3:1 (0:1). SVO: Miehle - Brehm, S. Bek (69. Seitz), Martin - Fuchs, Wohnhaas (59. Stellmacher), Müller (59. Urbanek), Peter, Schad, Wanner - Kunz (84. Natterer). Tore: 0:1 Wanner (21.), 1:1, 2:1, 3:1 Beckert (67., 90.+1, 90.+4). SR: Keck (Lehr). Z.:150.