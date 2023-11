Der Aufsteiger SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga ein Auswärtsspiel vor der Brust. Der Tabellenvorletzte (12:26 Tore/8 Punkte) gastiert am Sonntag (Anstoß: 13 Uhr) beim Sechsten, dem FV Ravensburg II (28:16 Tore/18 Punkte).

Enttäuschung ist verraucht

Am vergangenen Wochenende kassierte der SV Ochsenhausen die vierte Niederlage in Folge. 0:2 hieß es am Ende im Heimspiel gegen den FC 07 Albstadt.

„Die Enttäuschung über die Niederlage ist mittlerweile verraucht. Das Spiel ist abgehakt und aufgearbeitet“, sagt SVO-Interimstrainer Eberson Bortolini. „Unsere Tagesform war einfach nicht gut. Wir haben uns zu wenig bewegt im Mittelfeld und daher im Spielaufbau fast nur mit langen Bällen agiert. Zudem haben wir unsere wenigen Chancen nicht genutzt. Beides muss schnell besser werden.“

Personelle Voraussetzungen sind nicht gut

Der kommende Gegner Ravensburg II sei eine junge, spielstarke Truppe. „Da will sich der eine oder andere Spieler immer für das Oberliga-Team anbieten. Deswegen wird es eine sehr schwere Nummer“, so Bortolini. „Wir gehen als Außenseiter ins Spiel und wollen trotzdem was Zählbares holen.“

Die personellen Voraussetzungen sind laut dem SVO-Coach nicht gut. Christian Wiest hat sich bei seinem Kurzeinsatz gegen Albstadt erneut am Oberschenkel verletzt. Neben Frank Martin (Urlaub) fallen auch weiterhin Johannes Fuchs (Oberschenkelverletzung), Marcel Schad (Sprunggelenkblessur) und Ersatzkeeper Julian Miehle (Bänderiss im Sprunggelenk) aus.

„Insgesamt stehen uns nur zwölf Feldspieler aus dem Kader der ,Ersten‘ zur Verfügung“, sagt Bortolini, der deshalb auch wieder als Ersatztorwart auf der Bank sitzen wird. Zudem werden Spieler der SGM Erlenmoos/Ochsenhausen und aus der A-Jugend mit nach Ravensburg fahren. Wie die Startaufstellung aussehen werde, entscheide sich kurzfristig.

Klare taktische Marschroute

„Die Stimmung ist trotz der Lage weiter gut“, so der SVO-Coach. „Wir werden versuchen, defensiv die Null solange wie möglich zu halten und wollen den einen oder anderen Konter setzen.“