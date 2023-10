SV Ochsenhausen trifft auf Baindt im Aufsteigerduell

Der SV Ochsenhausen empfängt in der Nachholpartie des fünften Spieltags in der Fußball-Landesliga den SV Baindt. Im Aufsteigerduell treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der SVB (8 Spiele/9:15 Tore/5 Punkte) ist Tabellen-14. und der SVO (8 Spiele/6:21 Tore/5 Punkte) Vorletzter.

Teil zwei einer englischen Woche

Für Ochsenhausen ist die Partie Teil zwei einer englischen Woche. Teil eins endete mit 1:2 gegen den Verbandsliga-Absteiger FC Wangen am vergangenen Samstag.

„Die Enttäuschung über die Niederlage hält sich mittlerweile in Grenzen. Die Gegentore waren vermeidbar und am Ende sind wir zu spät aufgewacht, um noch was aus der Partie mitnehmen zu können“, sagt Adrian Kaiser (Foto: SVO), der mit David Stellmacher die Sportliche Leitung beim SVO bildet. „Wir ziehen das Positive aus der Partie. Wir hatten gegen ein spielstarkes Team etliche Torchancen, haben diese aber nicht gut genug genutzt.“

Nachwehen aus dem Wangen-Spiel

Das Wangen-Spiel hat personell noch Folgen für den SVO. Christian Wiest musste verletzt raus. „Ich hoffe, dass er nur eine Oberschenkelzerrung hat. Für Mittwoch ist er sehr fraglich“, so Kaiser.

Marcel Schad habe mit einem dicken Knöchel das Feld verlassen. „Die Diagnose ist noch nicht raus, aber ich gehe davon aus, dass er erst nach der Winterpause wieder zur Verfügung steht“, sagt der Sportliche Leiter.

Fehlen wird am Mittwoch auch Lukas Niepel (beruflich verhindert), zudem ist David Stellmacher (fehlte zuletzt wegen einer Mandelentzündung) fraglich.

Klare Zielsetzung

„Die Ausfälle machen die Aufgabe nicht einfacher. Der SV Baindt ist eine zweikampfstarke Mannschaft, die taktisch diszipliniert auftritt“, blickt Kaiser voraus und fügt hinzu: „Wir werden uns nicht nach dem Gegner richten, sondern nur auf uns schauen. Wenn wir unsere Stärken auf den Platz bekommen, dann werden wir auch als Sieger vom Feld gehen.“

Das Spiel gegen Baindt sei richtungsweisend. „Gegen einen Mitaufsteiger zählt nur ein Sieg.“