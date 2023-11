SV Ochsenhausen steht vor Sechs-Punkte-Spiel

„Wir wollen und müssen gewinnen.“ Eberson Bortolini, Interimstrainer beim Fußball-Landesligisten SV Ochsenhausen, macht keinen Hehl aus der Bedeutung des Heimspiels am Samstag um 14.30 Uhr. Gegen den Tabellennachbarn und Mitaufsteiger TSV Harthausen/Scher soll unbedingt ein Sieg her.

Wie schon in einer Halbzeit gegen den FV Ravensburg II sowie in der gesamten Partie gegen den FV Olympia wollen die Ochsenhauser die Flucht nach vorne suchen und mit hohem Pressing zum Erfolg kommen. „Wir wollen uns nicht nicht zurückziehen, sondern versuchen, von Anfang an Druck auszuüben, hohes Tempo zu gehen und Tore zu erzielen“, kündigt Bortolini an. In den vergangenen Trainingseinheiten habe der Fokus auf dem Pressingverhalten gelegen und darauf, wie trotzdem die defensive Stabilität aufrechterhalten bleibt.

Um am Samstag erfolgreich sein zu können, müssen die Ochsenhauser ihre Durchschlagskraft in der Offensive erhöhen. Bisher gelangen lediglich 13 Treffer in 15 Spielen, fünf davon gelangen im letzten Duell mit einem weiteren Mitaufsteiger, dem SV Baindt, am 18. Oktober. Es folgten vier Niederlagen und lediglich zwei weitere Tore.

Doch mit dem Gegner will sich der SVO gar nicht zu intensiv auseinandersetzen. „Wir konzentrieren uns auf uns und richten unser Spiel nicht an den Stärken oder Schwächen des Gegners aus. Wir wollen unser Spiel durchziehen“, sagt Bortolini.

Nicht nur das Baindt-Spiel taugt als gutes Omen, auch die beiden letzten Duelle mit Harthausen/Scher in der Saison 16/17, die der SVO beide gewann. Für die Ochsenhauser sprechen auch die eigene Heimbilanz und die Auswärtsausbeute der Gäste. Während der SVO daheim sieben seiner acht Zähler einfuhr und mit 9:9 eine ausgeglichene Torbilanz aufweist, brachte es der Mitaufsteiger in der Fremde gerade mal auf drei Treffer in sechs Partien. Das genügte zwar noch zu keinem Auswärtssieg, aber immerhin zu vier Unentschieden.

Gute Nachrichten gibt es beim SVO in puncto Personal. So habe Johannes Fuchs seinen Kurzeinsatz in Laupheim gut überstanden und gut trainiert. Wieder das Training aufgenommen hat Marcel Schad, auch wenn für ihn ein Einsatz noch zu früh kommen dürfte. Dagegen steht Rico Peter, der in Laupheim passen musste, wieder zur Verfügung.