SV Ochsenhausen peilt Heimsieg an

Der SV Ochsenhausen empfängt in der Fußball-Landesliga den FC Mengen (Anstoß: Samstag, 15 Uhr, Kunstrasenplatz). Beide Clubs haben im ersten Ligaspiel des Jahres vor Wochenfrist unterschiedliche Ergebnisse erzielt. Während sich der Tabellenzwölfte Ochsenhausen auswärts 0:0 vom heimstarken TSV Straßberg trennte, unterlag der siebtplatzierte FC Mengen gegen den FV Ravensburg II mit 1:2.

Schwere Verletzung überschattet Punktgewinn

„Insgesamt war es vom Auftreten der Mannschaft her ein sehr gutes Spiel. Das Manko war allerdings die Chancenverwertung“, blickt SVO-Coach Dino Steiert auf das Nachholspiel am vergangenen Wochenende zurück. „Die positiven Aspekte nehmen wir mit ins nächste Spiel. Ein Punkt in Straßberg, da kann man mit leben.“ Dadurch vergrößerte der SVO den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz auf zwei Punkte.

Überschattet wurde die Partie beim TSV jedoch durch die Verletzung von Christian Wiest. „Er hat sich unter anderem das Wadenbein gebrochen. Das ist bitter. Er ist ein Leistungsträger bei uns und wird jetzt bis zum Saisonende ausfallen“, erläutert Steiert. „Sein Ausfall wiegt schwer, den müssen wir jetzt im Kollektiv auffangen.“

Zuversicht vor erstem Heimspiel 2024

Trotz der Wiest-Verletzung geht der SVO voller Zuversicht in die anstehende Partie. „Die Vorfreude auf das erste Heimspiel 2024 ist bei allen groß. Die Trainingswoche war alles in allem gut, die Jungs haben gut mitgezogen“, sagt der SVO-Coach. „Wir wissen, dass Mengen eine sehr starke Mannschaft ist und das nicht nur wegen des Nachnamens Klotz in der Aufstellung. Da müssen wir wieder alles abrufen.“ In der Hinrunde hatte der SVO beim FCM noch mit 1:3 verloren.

Mengen sei der Favorit. „Wir werden dennoch auf Sieg spielen. Das klare Ziel sind drei Punkte“, so Steiert. „Wir wollen den Gegner wieder mutig anlaufen und früh stören, um Mengen nicht ins Spiel kommen zu lassen.“ In der Startelf seien keine Änderungen angedacht.

Auch Seitz fehlt dem SVO

In personeller Hinsicht wird dem SVO neben Wiest auch Fabian Seitz (muskuläre Probleme) nicht zur Verfügung stehen. Fragezeichen stehen laut Steiert noch hinter Philipp Wohnhaas (Rückenprobleme) sowie David Stellmacher, der privat unterwegs ist und bei dem es offen ist, ob er rechtzeitig zum Spiel da sein kann.