SV Ochsenhausen peilt Heimsieg an

Der SV Ochsenhausen empfängt in der Fußball-Landesliga im Stadion beim Kloster den FC 07 Albstadt (Anstoß: Samstag, 15.30 Uhr). Der vor der Saison von zahlreichen Mannschaften als Meisterschafts-Mitfavorit genannte FCA (11 Punkte) belegt in der Tabelle aktuell lediglich Rang zehn. Nur drei Zähler dahinter liegt der Aufsteiger Ochsenhausen, der auf Abstiegsplatz 15 steht.

Englische Woche mit einem Sieg

Hinter dem SV Ochsenhausen liegt eine englische Woche in der es eine Niederlage gegen den FC Wangen (1:2) und einen Sieg gegen den SV Baindt (5:0) gab.

Zuletzt unterlag der SVO am vergangenen Samstag beim VfB Friedrichshafen mit 1:3. „Es war schon enttäuschend, dass wir da keinen Punkt geholt haben. Auf die Leistung in Halbzeit zwei lässt sich aber aufbauen“, sagt SVO-Interimstrainer Eberson Bortolini.

Schwere Aufgabe

Der 41-Jährige erwartet gegen Albstadt nun eine schwere Aufgabe. „Albstadt ist besser, als es der Tabellenplatz aussagt. Warum der FCA so weit hinten steht, kann ich mir nicht erklären. Das ist aber auch nicht unser Thema“, so Bortolini. „Wir konzentrieren uns auf uns. Wir wollen die drei Punkte in Ochsenhausen behalten, um mit Blick auf das rettende Ufer nicht weiter ins Hintertreffen zu geraten.“

Dafür müsse sein Team das Tempo in der Offensive von Beginn an hochhalten und dürfe hinten nichts anbrennen lassen. Einen Favoriten gebe es am Samstag nicht.

Zwei positive Nachrichten

In personeller Hinsicht gibt es zwei positive Nachrichten beim SVO. David Stellmacher, der gegen Friedrichshafen schon einen Kurzeinsatz hatte, hat laut dem SVO-Coach die ganze Woche über mittrainiert und wird voraussichtlich in der Startaufstellung stehen.

Christian Wiest kehrt nach seiner Oberschenkelzerrung in den Kader zurück. Definitiv ausfallen werden hingegen Johannes Fuchs (Oberschenkelzerrung) und Marcel Schad (Sprunggelenkverletzung).