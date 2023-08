Ochsenhausen

SV Ochsenhausen: Klassenerhalt ist das Ziel

Ochsenhausen / Lesedauer: 4 min

Die Zugänge des SV Ochsenhausen: (hinten von links) Max Wanner, Johannes Fuchs, Christian Ehe, (vorn von links) Simon Springer, Julian Miehle und Christian Wiest. (Foto: SV Ochsenhausen )

Der SV Ochsenhausen empfängt zum Auftakt in der Fußball–Landesliga im Derby den SV Sulmetingen. So ist die Vorbereitung gelaufen und so haben sich die Zugänge gemacht.

Veröffentlicht: 15.08.2023, 19:27 Von: Felix Gaber