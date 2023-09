SV Ochsenhausen kassiert herbe Auswärtsklatsche

Der SV Ochsenhausen ist am vierten Spieltag der Fußball–Landesliga böse unter die Räder gekommen. Der Aufsteiger kassierte eine 0:7 (0:4)-Klatsche bei der TSG Balingen II.

„Die TSG Balingen II hat ein brutales Tempo an den Tag gelegt und individuell starke Spieler in ihren Reihen gehabt. Das war einfach eine Nummer zu groß für uns“, sagte Oliver Kupfahl, der mit Eberson Bortolini das gleichberechtigte Interims–Trainerduo des SVO bildet, nach der Partie. „Wir hätten selbst mit einer guten Leistung diesmal nicht gewonnen, aber wir hätten uns schon mehr wehren können. Die Niederlage ist definitiv zu hoch ausgefallen.“

Die TSG II ging früh durch Constantin Zeyer (13.) mit 1:0 in Führung. Dann hatte der SVO eine gute Phase, stand defensiv gut, aber nach vorn fehlte die Durchschlagskraft. Balingen II spielte weiter offensiv, Samuel Schneider (34.) und Silas Bader (39.) erhöhten auf 3:0. Kurz vor der Pause markierte Bader per Handelfmeter das 4:0 (44.). „Der Handelfmeter war berechtigt, aber zu der Situation hätte es nicht kommen dürfen, da Lukas Niepel vorher klar gefoult worden war“, so Kupfahl.

In Halbzeit zwei folgte früh ein weiterer Nackenschlag für den SVO, Schneider (50.) traf zum 5:0. Danach stand Ochsenhausen im Mittelfeld kompakter und kam selbst zu Torchancen durch Christian Wiest (60.), Marcel Schad (75.) und einen Freistoß von David Stellmacher (80.). Zwischenzeitlich hatte Paboy Camara (66.) zum 6:0 getroffen. Den Schlusspunkt zum 7:0 setzte Raphael Hipp (87.) durch ein Kontertor nach einer Ecke für Ochsenhausen.

„Die Niederlage gilt es jetzt schnell abzuhaken und sich auf das Training zu fokussieren, um darüber wieder Selbstvertrauen zu sammeln“, blickte Kupfahl nach vorn. Am Samstag, 16. September, empfängt der SV Ochsenhausen im Aufsteigerduell den SV Baindt (Anstoß: 15.30 Uhr). „Da sollten wir dann wieder punkten“, sagte der SVO–Coach.

Die Partie im Stenogramm:

TSG Balingen II — SV Ochsenhausen 7:0 (4:0). SVO: Gebhart — Martin, Brehm, Miller, Seitz (46. Stellmacher) — Peter (74. Jansen), Wanner, Schad (79. Urbanek), Niepel (63. Dolinski) — Müller, Wiest. Tore: 1:0 Constantin Zeyer (13.), 2:0, 5:0 Samuel Schneider (34., 50.), 3:0, 4:0 Silas Bader (39., 44./HE), 6:0 Paboy Camara (66.), 7:0 Raphael Hipp (87.). SR: Matti Kastendeich (FSV Waldebene Stuttgart Ost). Z.: 112.