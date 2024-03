Der SV Ochsenhausen ist mit einem Achtungserfolg ins neue Jahr gestartet. Beim heimstarken TSV Straßberg holte der SVO ein torloses Remis und sammelte damit einen Zähler im Abstiegsrennen der Fußball-Landesliga.

Trainer Dino Steiert war mit seinem Debüt jedoch nicht vollends zufrieden. „Jetzt kurz nach dem Spiel überwiegt schon die Enttäuschung“, sagte Steiert. Denn gerade weil sein Team beim Tabellenzweiten der Heimtabelle so überzeugt hatte, hätte sich der SVO-Coach als Belohnung für seine Spieler einen Auswärtssieg gewünscht.

Straßberg legt stark los

Lediglich in der Anfangsphase hatte der SVO etwas Probleme. „Wir haben zehn Minuten gebraucht, bis wir die Zuordnung und die Abstände hinbekommen haben“, sagte Steiert. Straßberg kam in den ersten zehn Minuten vor allem über ihre rechte Seite zu einigen guten Offensivaktionen, schöpfte daraus aber kein Kapital.

Was seine Mannschaft anschließend bot, war dagegen ganz nach dem Geschmack ihres Trainers. „Dann war das mit und gegen Ball gut“, lobte Steiert. In der Folge kam sein Team auch zu ersten Abschlüssen. Die beste vergab Eryk Müller, der sich nach einem starken Steckpass von Marcel Schad gut gegen seinen Gegenspieler behauptete, aber dann neben das Tor abschloss.

Holpriger Untergrund erschwert Abschlüsse

Schad und dem später eingewechselten Lukas Niepel boten sich noch weitere gute Möglichkeiten. Einen Grund für die ausgelassenen Chancen sah Steiert auch in dem holprigen Rasen. Bis auf die letzte Woche habe die Mannschaft in der Vorbereitung ausschließlich auf Kunstrasen gespielt. Und gerade in den Abschlusssituationen habe die Ballkontrolle auf dem unebenen Untergrund den entscheidenden Moment zu lang gedauert.

Die Freude über Leistung und Punktgewinn trübte zudem die Verletzung von Christian Wiest. Der zuletzt erkrankte Stürmer kam in der 67. Minute ins Spiel und musste schon wenig später mit einer Verletzung am Sprunggelenk wieder runter. Für Wiest kam Neuzugang Berkan Dalkiran ins Spiel und somit zu seinem Debüt.

Für den SVO geht es am kommenden Samstag um 15 Uhr mit dem Heimspiele gegen den FC Mengen weiter.

TSV Straßberg – SV Ochsenhausen 0:0. SVO: Miehle – S. Bek (83. C. Bek), Brehm, Peter, Martin – Fuchs (70. Stellmacher), Jansen, Müller (67. Niepel), Schad – Wanner, Kunz (67. Wiest, 79. Dalkiran). SR: Svenja Neugebauer (Langenargen). Z.: 120.