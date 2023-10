SV Ochsenhausen geht im Heimspiel leer aus

Der SV Ochsenhausen hat in der Fußball-Landesliga das Heimspiel gegen den FC 07 Albstadt mit 0:2 (0:1) verloren. Damit bleibt der SVO Tabellenvorletzter.

Was SVO-Coach Bortolini kritisiert

„Ich bin sehr enttäuscht über die Leistung der Mannschaft. Es gab keinen Spieler, der an sein Maximum gekommen ist. Das war insgesamt viel zu wenig“, bilanzierte SVO-Interimstrainer Eberson Bortolini. „Der Sieg für Albstadt war verdient.“

Albstadt spielerisch besser

Albstadt war von Beginn an spielerisch die bessere Mannschaft. Ochsenhausen agierte zumeist mit langen Bällen. Daraus resultierte in Halbzeit eins nur eine gute Chance. Mike Jansen schickte Eryk Müller auf die Reise, der schoss aber frei stehend FCA-Keeper Chris-Ian Leitenberger an (22.).

Albstadt ließ derweil den Ball gut laufen im Mittelfeld. Tamer Matur vollendete einen FCA-Konter nach einem Ochsenhauser Eckball zum 0:1 (38.).

Nur eine aussichtsreiche Gelegenheit für SVO

In Halbzeit zwei bot sich den Zuschauern in Ochsenhausen dasselbe Bild. Ochsenhausen verzeichnete nur eine aussichtsreiche Gelegenheit. Lukas Niepel legte von der rechten Seite aus zurück auf Müller, doch der traf zehn Meter vor dem Tor stehend den Ball nicht richtig und das Leder ging am FCA-Kasten vorbei (80.).

Zuvor hatten die keineswegs überragenden Albstädter schon auf 0:2 gestellt: Bei einem Konter traf ein FCA-Spieler die Latte und Denis Mazrekaj staubte per Kopf ab (70.).

Schwere Auswärtsaufgabe

Am Sonntag, 5. November, gastiert der SV Ochsenhausen nun beim FV Ravensburg II (Anstoß: 13 Uhr). „Das wird eine noch schwerere Aufgabe. Wir werden uns im Training gut vorbereiten und dann alles reinschmeißen“, so SVO-Coach Bortolini.

Die Statistik zum Spiel:

SV Ochsenhausen ‐ FC 07 Albstadt 0:2 (0:1). SVO: Gebhart ‐ Seitz (85. C. Bek), Springer (80. Wohnhaas), Brehm, Martin ‐ Müller, Peter, Jansen (69. Wiest/74. S. Bek), Wanner ‐ Stellmacher, Kunz (64. Niepel). Tore: 0:1 Tamer Matur (38.), 0:2 Denis Mazrekaj (70.). SR: Fabian Boneberg (SV Aichstetten). Z.: 147.