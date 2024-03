SV Ochsenhausen erwartet „dicken Brocken“

Eine hohe Hürde erwartet den SV Ochsenhausen zum Start in die Restrunde der Fußball-Landesliga. Der SVO gastiert in der Nachholpartie des 15. Spieltags beim TSV Straßberg (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr). Während der SVO (12./11 Punkte/17:31 Tore) nur einen Punkt Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz hat, befindet sich der Tabellenfünfte (26 Punkte/26:26 Tore) in Schlagdistanz zu Aufstiegsrelegationsrang zwei.

SVO-Team ist gut drauf

Die fünfwöchige Vorbereitung ist laut SVO-Coach Dino Steiert insgesamt gut gelaufen, auch wenn es zeitweise einige Krankheitsausfälle gab. „Die Trainingsbeteiligung hat gepasst, die Jungs haben sehr motiviert mitgezogen. Die Leistungen in den Testspielen waren ebenso in Ordnung“, so der 41-Jährige. Auch der einzige Zugang, Offensivspieler Berkan Dalkiran (zuvor A-Jugend FC Memmingen), der bereits seit Oktober mittrainiert, aber erst seit 1. Januar spielberechtigt ist, habe sich gut eingefügt und werde am Sonntag im Kader stehen.

„Die Mannschaft ist insgesamt gut drauf. Alle freuen sich, dass es endlich wieder losgeht, ich erst recht“, sagt Steiert, für den die Partie am Sonntag, das erste Pflichtspiel als SVO-Coach sein wird, da er bis zur Winterpause krankheitsbedingt passen musste.

Als klares Ziel für die Restrunde gibt der SV Ochsenhausen den Klassenerhalt aus. „Ich bin sehr optimistisch, dass wenn wir alle an einem Strang ziehen, am Saisonende auch drinbleiben werden“, so Steiert.

Personell noch das eine oder andere Fragezeichen

Den TSV Straßberg bezeichnet der SVO-Coach als „einen dicken Brocken“ zum Start. Die ersten vier Spiele - nach Straßberg heißen die Gegner FC Mengen, SV Hohentengen und TSG Balingen II - hätten es allesamt in sich.

„Gegen Straßberg gehen wir als Außenseiter ins Spiel. Der TSV hat bislang eine top Saison gespielt und ist vor allem zu Hause sehr stark unterwegs gewesen (Tabellenzweiter der Heimtabelle, Anm. der Redaktion). Vor allem auf Pietro Fiorenza gilt es zu achten, der ein sehr starker Stürmer ist“, so der SVO-Coach. „Wir fahren dennoch dahin, um zu punkten. Wir wollen den Gegner mutig anlaufen, zu Fehlern zwingen und daraus Kapital schlagen.“

In personeller Hinsicht gibt es beim SVO mit Blick auf das Spiel am Sonntag noch das eine oder andere Fragezeichen. Alexander Brehm, Johannes Fuchs (beide muskuläre Probleme) und Christian Wiest (krank) konnten laut Steiert unter der Woche nicht mittrainieren. „Ob sie am Sonntag im Kader stehen wird sich kurzfristig entscheiden.“

SV Ochsenhausen