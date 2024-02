SV Ochsenhausen arbeitet an der Konstanz

Fünf Mannschaften laufen bislang in der Landesliga der Musik ein wenig hinterher und starten mit den größten Abstiegssorgen ins neue Jahr. Dazu zählt auch Aufsteiger SV Ochsenhausen, der als Tabellenzwölfter dieses Quintett anführt und immerhin als Einziges dieser Teams über dem Strich rangiert.

Seine ersten 14 Partien musste der SVO ohne Trainer Dino Steiert auskommen. Als der im Sommer verpflichtete Coach nach seinem Bandscheibenvorfall Ende des Jahres wieder zur Verfügung stand, verhinderten zwei Spielabsagen sein Debüt. Das muss nun noch bis zum 3. März warten, wenn der SVO eine Woche vor dem regulären Start sein Nachholspiel in Straßberg bestreitet.

Die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Landesliga-Runde hat Steiert bereits am 23. Januar mit der ersten Übungseinheit eingeläutet. Steiert legt in den kommenden Wochen ein besonderes Augenmerk darauf, Abläufe und Strukturen zu festigen. In den bisherigen Spielen sei die Mannschaft geschlossen, aber auch etwas zerfahren aufgetreten, so Steierts Eindruck.

Eberson Bortolini, anfangs gemeinsam mit Oliver Kupfahl, hielt Steiert stets auf dem Laufenden. Bortolini bleibt nach Steierts Rückkehr als Co-Trainer an Bord und komplettiert das Trainerteam, zu dem noch Torwarttrainer Thomas Möller gehört. Von seinen Stellvertretern weiß Steiert, dass das SVO-Team immer wieder starke Phasen in den Spielen hatte, etwa gegen Ravensburg II oder Friedrichshafen, aber am Ende doch ohne Punkte dastand. „Nun arbeiten wir daran, dass diese positiven Phasen länger anhalten“, so Steiert, der mit Blick auf die Tabelle (elf Punkte aus 14 Spielen) sagt: „Von den Punkten her ist es mager, aber wir sind voll im Rennen.“

Dementsprechend positiv ging Steiert die Vorbereitung an. Dort begrüßte er auch ein neues Gesicht. Neben den vier bis fünf A-Jugendlichen, die ohnehin regelmäßig beim Landesliga-Team mitmischen, tummelt sich mit Berkan Dalkiran nun ein weiteres Talent. Der Offensivspieler kickte in der Jugend für den FV Illertissen und den FC Memmingen und erhält nun auch eine Chance im Team von Dino Steiert. Auf der Abgangsseite hat sich derweil nichts mehr getan. Torhüter Julian Gebhart hatte den SVO bekanntlich bereits Ende vergangenen Jahres in Richtung FV Biberach verlassen.

Der SVO bestreitet am 17. Februar sein erstes Vorbereitungsspiel bei Nachbar SV Reinstetten. Bereits 15 Tage später wird es dann in Straßberg erstmals ernst.

Die Testspiele im Überblick: Samstag, 17. Februar, 14 Uhr: SV Reinstetten – SVO; Sonntag, 18. Februar, 16 Uhr: SVO – TSG Achstetten; Mittwoch, 21. Februar, 19 Uhr: SVO – SGM Warthausen/Birkenhard; Samstag, 24. Februar, 15 Uhr: FC Wacker Biberach – SVO; Sonntag, 25. Februar, 14 Uhr: SVO – FC Mittelbiberach; Landesliga: Sonntag, 3. März, 15 Uhr: SV Straßberg – SVO.