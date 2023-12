Die Stiftung Goldener Zuckerhut hat die Ravensburgerin Natalie Schlesinger als eines von zehn „Jungen Branchentalenten“ ausgezeichnet. Was das für die 27-jährige SAP-Spezialistin, die beim Ochsenhauser Unternehmen Südpack arbeitet, bedeutet und wofür sie das Preisgeld nutzen wird.

Als „Ausnahmetalent“ und „Hochkaräterin“ bezeichnet der Ochsenhauser Verpackungshersteller Südpack seine ausgezeichnete Mitarbeiterin Natalie Schlesinger.

Die junge Ravensburgerin hat mit ihren außergewöhnlichen Leistungen nicht nur ihren Arbeitgeber, sondern auch die Jury der Stiftung Goldener Zuckerhut überzeugen können. Die Stiftung wurde 1990 auf gemeinsame Initiative von Handel, Industrie und Lebensmittel Zeitung gegründet.

Gefördert werden unter anderem die Weiterbildung qualifizierter Nachwuchskräfte aus allen Bereichen der Ernährungswirtschaft, Projekte von allgemeinem Interesse für die Branche, einschlägige Studiengänge und weiterführende Kurse im In- und Ausland sowie entsprechende Studien und Dissertationen.

„Als Kind war der technologische Fortschritt für mich wie Magie“, sagt die SAP-Expertin, die ihren Master in Wirtschaftsinformatik schon in der Tasche hat und bei Südpack bereits für ein Großprojekt mit 150 Personen verantwortlich zeichnet.

Geboren wurde Schlesinger in den 90er Jahren, in denen die Technologie erst langsam Einzug in den Alltag erhielt. „Der erste Computer, die erste Konsole, das erste Smartphone: das war für mich und meine Freunde total magisch“, erinnert sich Schlesinger. Daher habe sie sich immer gewünscht am Fortschritt mitzuwirken, „aber als Kind einer Arbeiterfamilie“, habe sie ihre Träume schließlich immer zurückgeschraubt.

Hat bereits während des Studiums bei Südpack gearbeitet

„Auch in den Schulen war der technologische Fortschritt noch nicht angekommen - moderne Lehre war damals die Arbeit mit Medien auf einem Urgestein, wie einem Tageslichtprojektor“, so die SAP-Beraterin.

Nach ihrem Realschulabschluss hat die junge Ravensburgerin eine Ausbildung angefangen und mit viel Mut an diese ein Informatik-Studium angeschlossen. „Mein kompletter Bildungsweg war selbst finanziert, um meine Familie nicht finanziell zu belasten“, fügt Schlesinger hinzu.

Während ihres Vollzeitmasterstudiums an der Hochschule Ravensburg-Weingarten hat die junge Frau bereits Teilzeit beim Ochsenhauser Verpackungshersteller Südpack gearbeitet und habe damals schon durch die Möglichkeit der flexiblen Arbeitszeiten viel Unterstützung erhalten.

Das ist ihr großes Ziel

Derzeit steuert Natalie Schlesinger mit viel Elan und fachlichem Knowhow bei Südpack das Projekt S/4HANA Konversion, an der weltweit über 150 Projektmitglieder beteiligt sind. Das Projekt SAP S/4 HANA ist ein Projekt zur Unterstützung und Optimierung der Geschäftsprozesse. Ihr großes Ziel: Sie möchte Chief Innovation Officer werden und die digitale Transformation mit KI und digitalem Zwilling aktiv mitgestalten.

„Auch für Südpack gewinnt die Digitalisierung immer mehr an Relevanz: zur Optimierung interner Prozesse und Arbeitsbedingungen, im Rahmen der Qualitätssicherung, in der Administration und nicht zuletzt auch zur Bewältigung des stetig steigenden bürokratischen Aufwands entlang der gesamten Prozesskette“, teilt das Unternehmen in ihrer Pressemitteilung mit.

Daher unterstütze die Unternehmensgruppe „talentierte und hochgradig engagierte Nachwuchskräfte wie Natalie Schlesinger“ gerne in ihrer Aus- und Weiterbildung.

Will anderen Mut machen

„Als Markt- und Innovationsführer gestalten wir unsere Branche wie auch den erforderlichen Transformationsprozess aktiv mit. Wir brauchen solch kluge Köpfe wie Natalie Schlesinger, die heute schon an morgen denken. Und die sich mit aller Kraft und Leidenschaft für ihre eigenen Ziele wie auch für ihren Arbeitgeber und die Gesellschaft einsetzen. Daher unterstützen wir auch mit Überzeugung wichtige Initiativen und Förderpreise wie die Stiftung der LZ“, unterstreicht Carolin Grimbacher, die geschäftsführende Gesellschafterin der Südpack Unternehmensgruppe.

Die Auszeichnung bedeutet der Ravensburgerin viel: „Für mich persönlich ist es eine Bestätigung, dass ich mich mit meinen Visionen auf dem richtigen Weg befinde. Dass die digitale Transformation immer mehr an Wichtigkeit gewinnt und diese auch Beachtung findet - in allen Branchen.“

Daher möchte sie den Menschen und Unternehmen Mut machen, sich an dieses komplexe Thema heranzuwagen und „rechtzeitig auf diesen Zug aufzuspringen“. Denn die Corona-Pandemie habe aller Welt gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung sei, so Schlesinger.

Das Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro wird Natalie Schlesinger in ihre Weiterbildung im Finance Bereich mit einem SAP Seminar investieren.