Ochsenhausen

Südpack Medica AG erweitert in Frankreich

Ochsenhausen / Lesedauer: 2 min

Grundsteinlegung in Coulmer mit Carolin Grimbacher (Geschäftsführende Gesellschafterin von Südpack) und Johannes Remmele (Inhaber Südpack) (Foto: Südpack )

Ihr Angebot an Verpackungen für Sterilgüter will eine Firma aus der Südpack-Unternehmensgruppe künftig vergrößern. Dieser Tage war Spatenstich in Coulmer, Frankreich.

Veröffentlicht: 28.09.2023, 16:37 Von: sz