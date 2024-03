Die Hauptverkehrsstraßen durch den Ochsenhauser Ortsteil Reinstetten bekommen ein neues Gesicht. Der Stadt saniert die ramponierte Ehinger-, Laupheimer- und Ochsenhauser Straße. Baubeginn wird im Sommer sein. Im September 2025 soll der Verkehr wieder uneingeschränkt fließen. Es gibt aber Kritik an der Planung.

Dass die Sanierung der beiden Reinstetter Verkehrsachsen kommen soll, ist seit 2021 fix. Nun sind die Pläne ausgearbeitet und von Fachbehörden akzeptiert.

Erster Bauabschnitt kommt sicher

Der erste Bauabschnitt umfasst die Ehinger Straße ab der Rottumbrücke bis zur Einmündung Laupheimer Straße sowie den Abschnitt der L265 zwischen Hürbler Straße und Eichener Straße. Ein zweiter Bauabschnitt soll sich dort bis zum Ortsausgang anschließen.

Vollsperrung nur wenige Wochen

Während der Bauarbeiten soll bis auf wenige Woche mit Vollsperrung eine Fahrtrichtung aufrechterhalten werden, erläuterte Diplom Ingenieur Günther Schmid vom Planungsbüro RSI in der jüngsten Ratssitzung.

Dort, wo in Reinstetten Nord-Süd-Achse und die Kreisstraße Richtung Biberach zusammentreffen, soll ab Sommer gebaut und saniert werden. (Foto: Karen Annemaier )

Stattliche Gehwege mit 2,5 Metern Breite

Nach der Sanierung wird die Ehinger Straße eine Fahrbahnbreite von sechs Metern haben, sie wird flankiert von einem Gehweg mit 2,5 Metern Breite auf der nördlichen Seite. Auf der südlichen Fahrbahnseite wird das Trottoir schmäler und unterbrochen ausfallen. Die L265 (Laupheimer / Ochsenhauser Straße) wird 6,50 Meter breit und auf beiden Seiten einen Gehweg mit je 2,50 Meter bekommen. Dafür gibt es Fördermittel.

Zwei barrierefreie Bushaltestellen sind ebenso vorgesehen wie ein Fußgängerüberweg zwischen den Einmündungen Rottumhangstraße. Im Zuge der Arbeiten werden Kanäle und Wasserleitungen erneuert, auch Breitband- und Nahwärmeleitungen sollen in den Boden kommen.

Stadt rechnet mit rund 2 Millionen Euro an Zuschüssen

Im laufenden und nächsten Haushalt sind 5,8 Millionen Euro Gesamtausgaben vorgesehen, ebenso wie rund zwei Millionen Euro Zuschüsse. Die Landesmittel für den ersten Bauabschnitt sind zugesagt.

Peter Schoch (FW) ist unzufrieden

Der Rat hat der Planung und Ausschreibung in der vergangene Sitzung zwar mehrheitlich zugestimmt, doch drei Räte wollten sich dem Votum nicht anschließen. Peter Schoch (FW) gefällt die Kreuzungssituation am früheren Gasthaus Adler nicht. Den Zebrastreifen weiter im Süden hält er für falsch, „der muss zur Bäckerei“.

Ortsvorsteher Keller: Kreisverkehr ist möglich

Autofahrer und Schwerlastverkehr wollen in der Senke, in der die zwei Straßen aufeinandertreffen, die Geschwindigkeit halten, beobachtet Schoch. Er wünscht sich Möglichkeiten, das Tempo des Verkehrs zu drosseln. Über Schikanen oder einen Kreisverkehr. Davon ist auch Reinstettens Ortsvorsteher Georg Keller ein Fan. Er ist überzeugt, an der Kreuzung wäre ein Kreisverkehr mit einem Durchmesser von 20 Metern möglich. Der Ortschaftsrat habe der vorliegenden Planung nur zugestimmt, weil eine Blockade eine weitere Verzögerung bedeutet hätte, betonte Keller.

Frank Gmeinder: Keine Verbesserung für Radfahrer

Frank Gmeinder (SÖB) vermisst eine Verbesserung für Fahrradverkehr, dabei wolle die Stadt doch die Verbindungen zwischen den Ortsteilen verbessern.

Der Fachmann aus Ummendorf indes erwiderte, ein Mini-Kreisverkehr wäre an der Stelle nur mit Grunderwerb möglich und, wie die Erfahrung andernorts zeige, auch gefährlich. Das Land als Eigentümerin sehe keine Gründe für einen Kreisverkehr, deshalb müsste ihn die Stadt finanzieren. Eine Querungshilfe der Laupheimer Straße nahe der Kreuzung sei aus Platzgründen nicht möglich.

Bürgermeister Philipp Bürkle schließlich verwies darauf, dass bei der Stadt Grunderwerb für den Hochwasserschutz aktuell Vorrang habe. Er bat die Räte, die Planung anzunehmen.

Worauf Ortsvorsteher Keller hofft

„Ich gebe mich geschlagen“, sagte Ortsvorsteher Georg Keller, bevor der Beschluss bei einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen fiel. Er hoffe, „dass wir in der Ortsmitte Tempo 30 bekommen“.