Mit der Spendenaktion „Engale Ralassa“ in Ochsenhausen hat das Ochsenhauser Stadcafé Hampp in Zusammenarbeit mit dem Verein Zusammen Berge Versetzen es erneut geschafft, die Wünsche zweier pflegebedürftiger Kinder aus dem Landkreis Biberach zu erfüllen.

Über 21.300 Euro Spenden sollen Kindern und ihren Familien zugutekommen, die Unterstützung benötigen.

Etliche Menschen sind für einen guten Zweck vor dem Hamppwerk in Ochsenhausen zusammengekommen. (Foto: Privat )

„Trotz furchtbarem Wetter kamen sehr viele Menschen für den guten Zweck zusammen“, sagt Marco Pisarro, zweiter Vorsitzender des Vereins Zusammen Berge Versetzen.

Wie 2022, als die Spendenaktion „Engale Ralassa“ das erste Mal organisiert wurde, sei auch 2023 eine besinnliche Stimmung zustande gekommen.

Wünsche von Armin und Robin erfüllt

„Mit dieser Aktion wollten wir für Armin, der bettlägrig ist, einen Gravity Chair kaufen, in dem er bequem sitzen und entspannen kann, und für Robin einen Krabat Runner, da er sich ohne Hilfsmittel nicht sicher fortbewegen kann, aber doch so gern mit anderen Kindern aus der Nachbarschaft spielen möchte“, so Pisarro.

In diesem Gravity Chair kann Armin nun bequem sitzen und entspannen. (Foto: Privat )

Die Wünsche beider Jungs konnten dank der Spendenbereitschaft der Menschen erfüllt werden, dafür ist Pisarro dankbar. „Der Krabat Runner ist bei Robin auch schon im Einsatz und er ist sehr glücklich damit.“

Auch Hermann Hampp ist stolz auf die Spendensumme und insbesondere dankbar, dass so viele Menschen bei der Organisation der Aktion mit anpacken.

„Ohne unsere Helfer könnten wir diese bedeutende Aktion gar nicht verwirklichen“, sagt Hauptorganisator und Ideenfinder Hampp und lässt es sich nicht nehmen, diesen zu danken.

Viele helfende Hände

„Didi Bech sponsert uns beispielsweise die Tribüne, Rudi Shaick übernimmt das Kommando am Licht und Ton, Hubert Schaftitel ist für den Himmel des Engale zuständig und die Alphornbläser unter der Führung von Hubert Wiest sorgen einfach für eine tolle Stimmung.“

So sei es auch nicht selbstverständlich, dass der Wurstbaron seinen kompletten Gewinn spendet, aber dies aus Herzen gern tue.

Auch Jan und Reinhold Hampp dankt er für ihren intensiven Einsatz und hofft, dass alle Helfer auch 2024 wieder zusammenkommen um Gutes zu vollbringen. „Es gibt so viele Menschen, denen wir helfen könnten, aber leider trauen sie sich nicht Hilfe anzufordern.“

Aufruf an Familien

Marco Pisarro ist diese Situation bekannt und er weiß, dass die beiden Jungs keine Einzelfälle sind. „Es gibt sehr viele Fälle, in denen Eltern versuchen mit der besonderen Situation ihrer Kinder allein klarzukommen. Das müssen sie aber nicht. Wir sind als Verein bereit Unterstützung anzubieten, wo sie gebraucht wird.“

Daher ruft der zweite Vorsitzende des Vereins Familien auf, sich beim Verein Zusammen Berge Versetzen zu melden, wenn sie Hilfe benötigen oder nicht weiterwissen.