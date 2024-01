Die Hochzeit soll für viele junge Paare der perfekte und schönste Tag des Lebens sein. Dazu gehört auch immer die Musik. Carolin Dengler hat es sich zum Ziel gesetzt, zum Ja-Wort die passenden Töne anzuschlagen. Die 28-jährige Studentin aus Ochsenhausen ist mit ihrer Gitarre als Hochzeitssängerin unterwegs. Was als Gefälligkeit für Freunde anfing, hält die junge Frau inzwischen an vielen Wochenenden des Jahres auf Trab.

Musik hat im Leben von Carolin Dengler schon immer eine große Rolle gespielt. Vor mehr als zehn Jahren hat sie mit ihrer tollen Gesangsstimme beim Biberacher Musikfrühling einen Karaoke-Wettbewerb gewonnen, in den Folgejahren war sie mit ihrer Band Caro in der Region unterwegs. „Irgendwann war das aber zu Ende und ich habe musikalisch erst mal nicht mehr so viel gemacht“, erzählt sie.

Für 2024 fast ausgebucht

Von Freunden sei sie schließlich ab und zu gefragt worden, ob sie bei standesamtlichen Hochzeiten oder Traugottesdiensten ein paar Lieder zur Gitarre singen könne. „Als dann Corona vorbei war und plötzlich ganz viele verschobene Hochzeiten nachgeholt wurden, hat sich das irgendwie per Mundpropaganda herumgesprochen, dass ich singe, und 2022 ging das dann so richtig los.“

Meistens stehen die Lieder ein halbes Jahr vor dem Termin fest. Carolin Dengler

Inzwischen ist sie für 2024 bereits so gut wie ausgebucht und bekommt bereits Anfragen für 2025. „Ich habe mich da erst mal richtig organisieren müssen.“

Inzwischen bespielt Carolin Dengler regelmäßig ihr Instagram-Profil, auf dem sie mehr als 1200 Follower hat, sie hat eine Liederliste bei Spotify eingestellt, aus der Brautpaare Songs auswählen können und ist vernetzt mit anderen Dienstleistern rund ums Thema Hochzeit.

65 Titel im Repertoire

Bevor sie einen Hochzeitstermin annimmt, ist es ihr wichtig, die Paare zumindest telefonisch kennenzulernen. „Meistens stehen die Lieder ein halbes Jahr vor dem Termin fest“, sagt Carolin Dengler. In der Regel singe sie drei Stücke: zum Beginn, zum Brautkuss und am Ende. Inzwischen ist sie auch immer öfter bei freien Trauzeremonien gebucht, „da singe ich mitunter auch etwas mehr“.

Ich habe eine Liste aus aktuell 65 Liedern, die ich fest im Repertoire habe. Carolin Dengler

Bei der Songauswahl versucht sie, auf die Wünsche der Paare einzugehen. „Ich habe eine Liste aus aktuell 65 Liedern, die ich fest im Repertoire habe“, sagt sie. Gibt es andere Wünsche, versucht sie, auch diese umzusetzen. „Oft verbindet ein Paar ja auch eine besondere Geschichte mit einem bestimmten Lied.“ Zu 99 Prozent bekomme sie die Wünsche hin. Ein russisches Chorstück musste sie allerdings ablehnen und Schlager sei auch nicht so ihre Richtung.

Das sind die Favoriten der Brautpaare

Hoch im Kurs stünden bei den Paaren aktuell Stücke von Ed Sheeran, beispielsweise „Perfect“, oder auch „Wenn du mich lässt“ von Lea. Wenn sie auftritt, tut Carolin Dengler das immer mit ihrer Gitarre. „Playbacknummern mache ich nicht. Das ist nicht meins.“ Inzwischen überlegt sie auch, eigene Hochzeitssongs zu schreiben. Inspirationen dazu bekommt sie ja durch ihre Tätigkeit genug.

Es ist einfach jedes Mal anders. Ich sehe die Emotionen der Paare, treffe unterschiedliche Leute. Carolin Dengler

Spannend findet die 28-Jährige, dass sie das Singen an ganz unterschiedliche Hochzeitsorte führt: barocke Kirchen, Schlösser, repräsentative Trauzimmer oder schöne Orte in der Natur. „Es ist einfach jedes Mal anders. Ich sehe die Emotionen der Paare, treffe unterschiedliche Leute. Und oft kenne ich durch Weiterempfehlungen auch bereits viele der Hochzeitsgäste.“

„Emotional sehr mit drin“

Werden Hochzeiten dabei nicht allmählich zur Routine? „Nein, absolut nicht. Ich bin da emotional jedes Mal sehr mit drin, schaue auf die Emotionen der Paare und muss mich dann manchmal selbst zusammenreißen“, sagt Carolin Dengler. „In dem Moment, in dem mich das alles nicht mehr emotional berührt und Routine entsteht, höre ich auf.“

Daran denkt sie im Moment aber noch nicht, auch wenn sie dafür auf einiges verzichtet. „Wenn ich am Wochenende auf einer Hochzeit singe, kann ich nicht am Abend vorher mit Freunden feiern gehen. Das ist manchmal schon schade. Und mit Urlaubsreisen ist es im Frühjahr und Sommer auch schwierig, weil da ja die ganzen Hochzeiten sind.“

Bis sie ihren Masterabschluss in Medien- und Bildungsmanagement in der Tasche hat, will die 28-Jährige auf jeden Fall weiter auf Hochzeiten singen. „Das ist im Studium auch ein ganz gutes Zubrot. Wie es danach weitergeht, weiß ich noch nicht. Aber zu meinem Hauptberuf wird es sicher nicht.“